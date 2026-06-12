和平備忘錄最快14日簽署？川普催伊朗快行動

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲美國總統川普（Donald Trump）最新在社群媒體發文痛批伊朗不講信譽，警告伊朗最好趕快行動。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）聲稱與伊朗已非常接近達成協議，之後有外媒披露美伊將在14日於瑞士日內瓦簽署諒解備忘錄，但伊朗當局已出面否認，稱這只是媒體單方面的猜測。另外，伊朗媒體也揭露了一份美伊備忘錄的大致內容，對此，川普怒斥內容與事實不符，痛批伊朗不講信譽，警告伊朗最好趕快行動。

川普在他個人社群媒體Truth Social發文表示，「伊朗向假新聞媒體洩露的內容，與雙方白紙黑字達成的協議條款毫無關係。他們所說的一切，包括那份軟弱無力、可悲的達成協議聲明，都與事實完全不符。這些人極度不講信譽，與他們打交道實在不存在什麼誠信可言。真是令人震驚！此外，他們昨晚對離開荷姆茲海峽的印度船隻發動無人機襲擊，雖被徹底擊退，但這行為完全不可接受。他們最好趕緊行動！」

廣告 廣告

美伊持續互相放話

早前就有分析指出，伊朗方面洩漏的協議版本內容對伊朗極度有利，包括美國承諾解除制裁、從伊朗週邊撤軍、解除海上封鎖、解凍伊朗被凍結的資產以及取消石油制裁等等，不太可能是美國最後能夠接受的條件。

不過，川普堅稱雙方已達成協議，這說法也持續遭到伊朗否認。《半島電視台》報導分析，目前外交努力仍然存在，但似乎尚未達成最終協議，而調解方包括卡達和巴基斯坦，也持續在雙方之間進行密切傳話與聯繫。

更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

美伊談判又遇攪局者？以色列納坦雅胡突發聲：伊朗絕不能擁有核武

川普稱和平協議快談成！伊朗官媒曝14點內容：美國撤軍、解凍資產

川普化身火影忍者惹怒動漫迷！逾萬人聯署抗議 小野田紀美也發聲