和平區優質特產巡迴全臺市集 串聯北中南9場次展現原鄉品牌魅力

圖▲透過市集展售推廣和平區優質農特產與文化特色。(圖/臺中市和平區公所提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

臺中市和平區公所推動「和平區農業地方創生產業升級與推廣行銷計畫」，為提升原鄉品牌能見度與市場接觸面，今年度規劃跨縣市市集行銷行動，陸續前往台北希望廣場、新店碧潭風景區、裕隆城、三井 OUTLET、美術園道，以及高雄捷運站內公共空間等北、中、南指標性消費場域辦理展售推廣，串聯共9場次市集活動，帶領和平區在地夥伴走進城市生活圈，透過市集展售與面對面交流，推廣和平區優質農特產與文化特色。

廣告 廣告

▲(圖/臺中市和平區公所提供)

於各場市集展售推廣過程中，和平區整合推出水蜜桃、梨山茶、甜柿、蜜蘋果、梨子等代表性高山農產，並搭配多款農產與加工伴手禮共同展售，豐富的產品組合吸引民眾駐足選購，並在市集現場詢問度高、互動熱絡，成功提升原鄉品牌的辨識度與消費者好感，展現地方產品進入城市市場的實質推廣成果。

此次巡迴市集行銷累計共有27組的和平在地產業夥伴參與，涵蓋鮮果生產、農產加工與文化工藝等多元類型，其中，在地鮮果與加工品夥伴包括尚蘋果園、青農陳志峰、紹興果園、武陵 H農場、明賢果園、果臻甜果園、梨山果豔開心農場等，將高山果品與加工成果帶入城市消費市場；工藝類型則有育見幸葫，展現原鄉手作能量；特色農產品牌方面，崧大夫以五葉松產品呈現山林特色，覓東茶悦樓與德玉茶園則帶來代表梨山風土的茶品，讓消費者從品嚐到選購，全面認識和平的產業樣貌。

▲(圖/臺中市和平區公所提供)

和平區公所表示，和平區得天獨厚的高山自然環境孕育出品質優良的農特產品，而透過市集行銷結合觀光推廣的方式，不僅讓產品被看見，也讓其背後的土地故事與原鄉文化被理解。多場次跨區推廣過程中，也觀察到民眾對和平區旅遊與文化的關注度逐步提升，顯示市集作為推廣平台具有良好的擴散效益。

區公所指出，透過此次北中南巡迴市集行銷的實務經驗累積，有助於讓和平區產品與文化走進更多生活場景，提升民眾對原鄉品牌的認識與好感，並為地方產業發展累積寶貴的推廣能量。期盼讓民眾在市集認識和平、在旅行愛上和平，共同支持原鄉產業的持續發展。