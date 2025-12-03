和平區汪源杉奪下114 年度台中市優質雪梨果品評鑑「雪梨王」！

台中市所產雪梨品質優異、深受消費者喜愛。為守護食用安全並提升民眾選購在地優良梨果的信心，台中市政府農業局輔導和平區農會於12月2日在市府陽明市政大樓1樓大廳舉辦「114 年度台中市優質雪梨果品評鑑活動」。今年共有60組農友參賽，最終由和平區汪源杉脫穎而出，勇奪「114年雪梨王」！

（如圖）農業局黃主任秘書歡迎市民朋友踴躍訂購優質雪梨。

此次評鑑邀請農業部農糧署中區分署、台中區農業改良場及國立中興大學等單位之專家學者擔任評審，從外觀、果形大小整齊度、質地風味及糖度等指標進行嚴謹評分。經過評審逐一品評後，和平區汪源杉榮獲第1名，獲頒獎牌及2萬元獎金；第2名由和平區林家瑋及葉素秋獲得，可獲獎牌及1萬2,000元獎金；第3名則由汪煥洲、楊玉璽及黎黃玉如等三位農友奪下，各獲頒獎牌及5,000元獎金。