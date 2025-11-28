和平區自達路線啟航 盧秀燕：讓部落更便利幸福

【記者陳世長台中報導】幸福巴士來了！台中市長盧秀燕今（28）日在雙崎921紀念公園宣布，自達幸福巴士正式上路。路線串聯東勢及卓蘭等鄰近生活圈，服務偏鄉、整合就學、長照等交通需求，並提供自由國小棒球隊訓練比賽最強交通支援，讓海拔1,000公尺的達觀里及自由里，享受「坐得安心，搭得便利」的公共運輸服務。 盧市長表示，因和平區幅員大、部落分散且交通不便，市府推動預約式接送服務，協助居民就醫與日常往返，此次新路線是中央、地方與民間合作成果，將持續完善偏鄉交通。





盧市長表示，今天是幸福、感動又感恩的時刻，回顧111年市府首度在原鄉推動「幸福巴士」，第一條路線從梨山開始，就是因為和平區幅員如同一個彰化縣，高山峻谷、部落分散，許多留在原鄉的多為老弱婦孺，缺乏交通工具，無法就醫、採買或跨區活動，彷彿「美麗山林卻寸步難行」。因此市府結合中央、地方與民間超過十個單位，打造由在地團體營運、可預約接送的小型交通服務，自111年上路以來成效良好，也解決了偏鄉交通長期的痛點。





立法院副院長江啟臣表示，很高興再次陪同盧市長到和平區，市府以「在地人服務在地人」方式推動偏鄉交通，最能貼近需求並即時解決問題。感謝市府團隊用心滿足地方期待，並期盼幸福巴士持續擴增路線、提升便利性；同時鼓勵部落孩子努力練球，市府也會協助交通接送。他最後祝福活動成功，並承諾在中央全力爭取經費，持續改善原鄉交通。



交通局長葉昭甫說明，為更符合在地需求，交通局團隊優化路線、停靠點和班次，並整合裕隆集團相關資源，與在地長照單位伯拉罕共生照顧勞動合作社共同導入中華汽車幸福守護計畫，透過公私協力，招募在地人服務在地人，企業力量用愛守護學童，協助長照長者移動，落實偏鄉行的權益。



葉局長表示，打造大梨山地區路網，將交通成果獻給自達地區的居民，跨越山區道路的幸福巴士，大幅提升偏鄉交通可及性，提供便利公共運輸品質，來自部落的駕駛熟悉地形、環境與鄉親需求，居民更安心搭乘。





今日通車儀式，包含市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、民政局長吳世瑋、新聞局長欒治誼、交通局長葉昭甫、和平區長吳萬福到場共襄盛舉。