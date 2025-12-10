和平區「傳統」？前區長索賄589萬定讞 林建堂發監、白手套謝震宇同判重刑

台中市和平區前區長林建堂向6間廠商索賄589萬元，台中地院更一審判林6年6月徒刑、褫奪公權5年，不法所得沒收；台中高分院駁回上訴，最高法院維持二審見解定讞。鏡週刊提供

台中市和平區長任內大搞「回扣文化」的林建堂，因選舉欠債竟把公所工程當提款機，夥同清潔隊員謝震宇，向6家自來水工程廠商收取高達589萬元回扣，廠商被告知「這是和平區的傳統」；歷經更審、2審及3審攻防後，最高法院維持台中高分院見解，林建堂遭判6年6月徒刑、褫奪公權5年，謝震宇6年、褫奪公權4年，全案定讞，2人近期已發監。

台中和平區前區長林建堂（2014年以國民黨推薦當選，2018年改掛無黨籍）任期內因選舉與私債壓力沉重，2019年起動歪腦筋，盯上前瞻基礎建設補助的自來水工程。他指派熟悉工程事務、在地方被稱為「老三」的約僱人員（後2019年轉任清潔隊員編制職缺）謝震宇擔任白手套，向得標廠商開口要「比例回扣」。

檢調調查揭露，謝震宇以「老大是區長」的威勢，對廠商暗示「該處理的要處理」、「我這邊有規矩」，甚至直說「沒有交會比較麻煩」；設計監造標統收15％、工程施作標收10％，6間廠商被迫乖乖繳錢，其中有人更被告知：「承攬和平區的標案都要拿1成，這是和平區的傳統。」

2019年8月，就有林姓廠商甫得標隔天立即被「邀請」到清潔隊辦公室，被要求交出48萬元「規矩錢」；另1家水電行老闆則被談妥回扣後，由家屬備妥現金，交給1名駝背男子（指謝震宇），最終共589萬元回扣全送進林建堂口袋，用於償還土地債務與選舉經費。

1審台中地院合議庭法官依《貪汙治罪條例》重判林建堂6年6月、謝震宇6年，並褫奪公權。雖然2審因程序瑕疵撤銷一審，但更1審重新審理後仍維持原重刑，認定兩人利用公務職權強壓廠商，破壞公共工程的廉潔。

2審台中高分院指出，雖然林、謝在偵查與審理期間坦承犯行並繳回589萬元，但行為嚴重失職，尤其林身為原住民族區的民選首長，本應成為團隊表率，卻反以權索賄，不值寬貸。法院並未採納刑法第59條「情堪憫恕」減刑請求。

林建堂與謝震宇不服再上訴，最高法院認為量刑理由完整明確，無從減輕，最終予以駁回。



