和平協議不到2個月再交火 泰首出動F-16空襲柬埔寨

從不遠處就聽到激烈的砲火聲，邊境城鎮的柬埔寨居民，趕緊收拾行李撤離。泰國與柬埔寨再度在爭議邊境爆發衝突，雙方交火導致一名泰國士兵死亡，多人受傷。泰國空軍出動F-16戰機對柬埔寨發動空襲。泰柬邊境居民大規模撤離，泰國教育部下令關閉邊境641所學校。

柬埔寨國防部發言人索切塔表示，「上午9時5分，泰國軍方出動F-16，襲擊柬埔寨在柏威夏省的軍隊。」

對於掀起新一輪的邊境戰事，泰國和柬埔寨則是互相指責對方破壞協議。泰國軍方表示，是柬埔寨先以BM-21火箭砲攻擊泰國的平民，才會有這一次的衝突，而泰國是為了壓制攻勢，才會迅速調派F-16戰機，轟炸多個柬埔寨的軍事目標。面對指控，柬埔寨表示，只有採取防禦的姿態，沒有發動還擊。

泰國陸軍發言人蘇瓦里少將指出，「在發現柬埔寨的攻擊後，出於自我防衛，我們立刻請求空軍支援，壓制柬埔寨對泰國的持續開火。」

泰國國防部表示，已經有超過3.5萬名居民離開邊境前往避難所，還有更多人逃往其他地方，或是投靠親友；而柬埔寨的小學也被緊急通知，趕緊離開學校。泰國和柬埔寨的邊境，因為劃分不清而起衝突，已經長達一個多世紀，由於當時柬埔寨是法國的殖民地，兩國的邊界是由法國製定。今（2025）年7月，兩國就因為領土問題，爆發為期5日的衝突，當時造成43人死亡、30萬人流離失所。直到10月，在美國總統川普和馬來西亞首相安華的斡旋下，泰國和柬埔寨才簽署和平協議。現在又爆發衝突，也讓外界解讀，原本被川普視為外交突破的和平協議，恐怕面臨破局的風險。