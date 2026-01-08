和平協議已完成9成！ 澤倫斯基喊新里程碑：戰爭有望半年內結束

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於昨（7）日樂觀表示，他相信俄羅斯對烏克蘭發動的全規模戰爭有望在2026年上半年結束。在賽普勒斯接任歐盟輪值主席國的開幕儀式上，澤倫斯基指出，目前與歐洲夥伴及美國的談判已進入到新階段，達到了一個「新的里程碑」。

澤倫斯基於7日表示，他相信俄羅斯對烏克蘭發動的全規模戰爭有望半年內結束。（圖／路透社）

賽普勒斯的歐盟輪值主席國任期將持續至2026年6月底，澤倫斯基在致詞中誠摯地希望這場戰爭能在該國任期內畫下句點。

在此番表態之前，烏克蘭與歐美在巴黎舉行了自願聯盟（Coalition of the Willing）峰會，該會議由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）主持，匯集了35國代表及北約秘書長呂特（Mark Rutte）。烏方透露，終結戰爭的協議已完成90%。

根據自願聯盟峰會的聲明草案顯示，志願聯盟研議的長期安全保障計畫，可能包含由美國支持、歐洲主導的部隊在戰後進駐烏克蘭，並由華府負責監督停火狀況。

雖然草案仍需各國領導人最終批准，但可以看出國際社會對於結束這場將近4年的戰爭已有更具體的執行架構。



