和平協議破局！柬埔寨砲擊泰軍基地釀1死2傷 泰國以空襲報復

在馬來西亞吉隆坡舉行的東協峰會期間，柬埔寨首相洪馬內（左）、泰國總理參威拉恭（中）及美國總統川普（右）在簽字儀式上合影。（圖／達志／美聯社）

泰國與柬埔寨10月26日曾在美國總統川普（Donald Trump）的調停下，於馬來西亞簽署和平協議，沒想到泰國在11月10日宣布暫停履行協議後，又於今（8日）稍早對柬埔寨發動空襲。

據《CNN》報導，雙方互相指控對方在8日早上沿著具爭議的邊界發動攻擊，此前已歷經數週的緊張情勢，而泰國也早在11月10日就宣布暫停履行停火協議。

1名泰國軍方官員表示，對柬埔寨軍事陣地的空襲，是為了報復8日稍早1起造成1名泰國士兵死亡、2人受傷的攻擊。泰軍表示，柬埔寨於8日凌晨約3點開始瞄準泰國邊界。

泰國陸軍少將蘇瓦瑞（Winthai Suvaree）指出：「目標位於崇安瑪山口（Chong An Ma Pass）一帶的柬埔寨武器支援陣地，因為那些目標使用火砲與迫擊砲攻擊泰國位於阿努蓬基地（Anupong Base）的部隊，導致1名士兵死亡、2名士兵受傷。」

在另1份聲明中，柬埔寨軍方指控泰國軍隊於當地時間上午約5點04分對「柬埔寨部隊發動攻擊」，「必須注意，此次攻擊發生在泰國部隊連續多日採取諸多挑釁行動之後。」

另泰方聲明也透露，大約70%的泰國平民已從邊境城鎮撤離。撤離過程中通報有1位平民死亡，原因為「既有的疾病。」

泰國與柬埔寨今年7月曾爆發為期5天的邊境衝突，造成數十人喪生，約20萬人從2側邊界地區流離失所。雙方在川普分別與2國領導人通話後，於7月28日達成初步停火協議。

隨後2國於10月下旬在馬來西亞吉隆坡簽署更正式的停火宣言，川普與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）皆到場見證。此舉當時被川普視為重大外交勝利，也成為他角逐諾貝爾和平獎的宣傳素材。

然而，在簽署不到2週後，泰柬之間的協議便驚傳破局。泰國總理參威拉恭（Anuthin Chanwirakun）11月10日宣布暫停履行協議，並取消釋放18名被俘的柬埔寨士兵。原因是當天有4名泰國士兵在該國東北部的四色菊府（Changwat Si Sa Ket）邊境踩到地雷受傷，其中1人更失去右腳。

數十年來，泰國與柬埔寨時不時就會因邊境爭議爆發短暫衝突，而今年7月的衝突是多年來最嚴重的1次。

