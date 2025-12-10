和平協議簽假的？泰柬連續兩日開火互打 川普要出手了

泰國與柬埔寨8日於邊境再爆發衝突。柬埔寨國防部指控泰軍對邊境兩處地區展開砲襲。路透社



泰國和柬埔寨今年7月在美國和馬來西亞的調停下達成停火協議。但兩國週一（12/8）起又爆發激烈交火衝突，週二（12/9）更是進一步擴大戰線，讓這項停火協議岌岌可危。美國總統川普週二表示將會出面協調。

泰國與柬埔寨的邊境衝突於週二這天擴大交戰。泰國軍方表示，由海軍領銜的行動正驅逐聚集在邊境的柬埔寨士兵。泰鈞指控柬埔寨利用無人機丟擲炸彈，並對平民區展開砲火攻擊。

在柬埔寨仍有極大影響力的前總理洪森（Hun Sen）則說，該國因遵守停火協議而等待了24小時才開火回擊。洪森在臉書發文表示：「柬埔寨需要和平，但柬埔寨被迫採取反擊行動捍衛我國領土。」他強調，柬埔寨有能力和軍事優勢對抗「入侵外敵」。

廣告 廣告

這波最新的邊境衝突於週一爆發，目前尚不清楚確切原因，但雙方互相指控對方朝平民區發動攻擊。

泰國軍方週二表示，軍方坦克對邊境一處賭場園區發射砲彈攻擊。泰方指控柬埔寨軍方將該園區作為武器庫。此外，泰國軍機也連續兩天空襲柬國軍事目標。

泰國一名軍方將領週一表明，這波軍事行動的目的是要摧毀柬埔寨的反擊能力，「長時間癱瘓柬埔寨的軍事能力」。

泰柬今年7月在邊境交火5日，導致至少48人死亡、30萬人流離失所。這也是兩國近代史上最大規模交戰。在美國和馬來西亞政府的協調下，兩國於今年7月達成和平協議，川普今年10月也親自見證兩國簽署擴大版停火協議。川普更是把這項協議列入他的調停成績單內，多次對外宣揚此成就。

川普週二表示，他會在週三打電話關切泰柬情勢。

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）的一名高階幕僚週二晚間向路透社表示，柬國「隨時準備好談判」。不過泰國外交部長則說，他並未看到任何協商機會，還說任何第三方調解無利於情勢發展。

更多太報報導

解放軍機雷達照射日機 美國務院首度發聲譴責

泰柬衝突致軍民1死多傷 大馬首相再扮調停要角籲兩軍克制

邊境衝突升級！泰空襲與柬埔寨爭議地區 停火協議面臨破局