和平在望？川普罵烏克蘭不知感恩 澤倫斯基急發感謝文

在川普批評後，烏克蘭總統澤連斯基向世界各國領導人發表了一系列感謝聲明。

白宮表示，美國總統川普仍然抱有希望，認為在瑞士舉行的談判後，可以達成協議以結束俄烏戰爭。烏克蘭總統澤倫斯基透過社群媒體，向眾多世界領導人表達了感謝。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，更新後的和平計畫，最終可能成為烏克蘭接受的協議。報導指出，美國總統川普非常渴望與烏克蘭達成和平協議，而基輔比任何人更渴望和平，但絕不是不惜一切代價。

美國有線電視新聞網CNN報導，白宮表示，川普認為在周末於瑞士舉行的談判後，仍然抱著希望和樂觀，可以達成協議結束烏克蘭戰爭。克里姆林宮表示，美國的提議原則上可以成為最終和平解決方案的基礎。俄羅斯總統普丁說，俄羅斯看到的方案版本，與今年稍早在阿拉斯加舉行的美俄峰會上的討論內容一致。

CNN報導，在川普聲稱，基輔對美國主導的和平努力毫無感激之情的第二天，烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體上，向眾多世界領導人表達了感謝。澤倫斯基也說，他將和川普討論關於美國提出結束烏克蘭戰爭的「敏感問題」。他也呼籲各方進一步向俄羅斯施壓，要求在重啟談判的同時停止對烏克蘭的攻擊。