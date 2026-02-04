和平地區發展座談會 盧市長：「建設不分遠近

市長盧秀燕主持和平地區發展座談會。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市長盧秀燕於農曆年前啟動今年首次和平專案視察行程，四日召開和平地區發展座談會，市府相關局處及和平區公所出席，在地民眾發表建言。盧秀燕實地關心和平區基層公共服務與民生建設推動情形，展現市府與民眾同心的合作精神。

盧秀燕說，和平區是台中市二十九個行政區中最遙遠的一區，但絕不能因為地理位置最遠，讓它成為被忽略的末梢神經；相反地，市府會更加積極投入，針對因歲月損耗或颱風侵襲受損的道路等基礎設施落實整修。

原民會說明，市長極為重視和平地區的需求，歷次座談會決議事項均納入專案列管，在吊橋建設、登山步道、偏鄉醫療、幸福巴士及教育議題上皆有亮眼成績。盧市長上任以來，陸續透過和平專案完成和平全區國中小學的視察，此次前來達成全區派出所的慰問行程。

市府透過「推動原住民族文化植根與發展」、「扶植原鄉聚落推動部落產業升級」、「加強基礎建設保障土地權利」等七大策略目標，持續與市議會、公所及地方代表緊密合作，通過實際行動讓和平區的生活環境及發展更上一層樓。

座談會，市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、市議員古秀英、朱元宏、副秘書長林育鴻，民政局長吳世瑋、教育局長蔣偉民、交通局長葉昭甫、觀旅局長陳美秀、建設局長陳大田、警察局長吳敬田、消防局長孫福佑、原民會主委楊馨怡、和平區公所區長吳萬福、和平區民代表會代表羅清輝均出席。農業局副局長蔡勇勝、環保局副局長陳政良、水利局主任秘書林志鴻、生命禮儀管理處代理處長王澤庠及和平區多位里長到場。