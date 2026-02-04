和平地區發展座談會 盧秀燕聽取地方心聲

和平地區發展座談會。（李京昇攝）

台中市長盧秀燕今天啟動和平專案訪視行程，並在谷關溫泉飯店會議室舉行「和平地區發展」座談會，聽取在地民眾心聲及發展的建言，與地方民眾面對面交流，共同推動和平地區永續發展。

立法院副院長江啟臣、市議員古秀英、朱元宏等人，以及市府農業局、建設局、經發局、水利局、觀旅局、教育局、原民會及和平區公所等相關團隊共同參與。

地方人士和民代提出多項建設、福利和教育等問題，包括被判危樓的大雪山生態社區研習中心拆除事宜、雪山坑部落周邊景點管制與環境維護等10項提案，並由相關局處首長依序回應解決方法。

廣告 廣告

其中地方首要關心教育議題，和平區長吳萬福表示，希望市府補足和平區公所因114年學後依法大班配置教師產生不足人事258萬元，避免和平區立幼兒園面臨裁併班困境。

和平區立幼兒園長楊沛縈提到，幼兒園是當地唯一少數提供幼兒托育需求服務的園區，雖然沒有招生問題，但經費不足影響恐造成營運困難，盼市府能設法解決。

盧秀燕則指示台中市教育局長蔣偉民處理。蔣則說，經費不足部分，市府會補足讓和平區幼童安心就學。

江啟臣指出，和平區面積最大，人口不多，但貢獻很多，台中等地區的水、電和農產品都來自和平區是塊寶地，因此要努力守護。針對幼兒園經費問題，他建議公私部門合作方式；另，他說台八線重建問題，行政院已通過提案，民國113年月啟動綜合規劃和影響評估，預計明年完成環評相關工作，預計民國125年完工。

盧秀燕說，會議討論熱絡，和平區雖然偏遠，但建設不能拖延，所以她1、2個月才來和平區視察，今天再度啟動和平專案就是希望在過年關心視察和平區的建設與民眾心聲，她也強調還會再來，持續解決地方議題。

【看原文連結】