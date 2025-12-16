和平多功能避難中心 動土

花蓮縣政府辦理「緊急救災避難暨多功能活動中心新建工程」，十六日在秀林鄉和平村舉行動土典禮，工程正式啟動（見圖）。該中心由中華民國紅十字會援建，預定於一一五年十二月三十一日前完工，未來將提供更完善的災時避難空間與平時社區使用功能，強化當地整體防災韌性。

花蓮縣位處板塊交界帶，地震頻繁，且多受颱風、豪雨及土石流等天然災害影響，縣府向來重視居民撤離避難及收容作業。尤其在○四○三震災後，地質環境更加脆弱，屢有緊急撤離的必要。後經評估和平地區現有的避難收容處所，恐不足以應對災害期間之避難需求。花蓮縣政府積極與中華民國紅十字會合作，在秀林鄉克來寶段一六一地號興建「緊急救災避難暨多功能活動中心」，以提升在地防災量能。

動土典禮由花蓮縣長徐榛蔚主持，中華民國紅十字會潘維大會長親自率領團隊出席，立委傅�萁、社會處副處長黃舒儀、秀林鄉長王玫瑰等一同見證工程啟動的歷史時刻。徐縣長致詞時特別感謝花蓮縣政府團隊及各相關單位、民間團體的支持與合作，讓本案自規畫、設計到動土，得以在地方需求與專業評估下穩健推進。

徐縣長表示，「緊急救災避難暨多功能活動中心」的設計理念，兼顧災時避難與平時社區使用，從基地動線、安全避難容量、公共活動區域到無障礙設施，都充分考量在地地形條件與居民實際需求，希望打造兼具安全、防災與生活機能的公共空間。二樓規劃為親子館，完工後將成為花蓮北區最北端的親子活動據點，提供親子共學、遊戲互動與教養諮詢等服務，讓偏鄉地區的孩子與家長，也能就近享有優質的親子空間。

徐縣長特別提到，和平村與南澳村長期合作，尤其在醫療照護上，和平村多數洗腎患者需跨越大橋至南澳就醫，花蓮縣政府與宜蘭縣政府已結盟，在緊急搶災搶險及醫療救護領域強化連繫，以因應颱風、強降雨導致蘇花公路預警封閉時，只能北上宜蘭的交通現況。徐縣長一併感謝宜蘭縣政府的支持，讓跨縣合作成為地方安全的堅實後盾。同時，徐縣長致謝台泥在就業培力及教育面向上的協助，不僅推動在地就業，更在孩子雙語教育上與縣府並肩合作；縣府亦與台泥攜手建置再生能源中心，讓花蓮垃圾透過高溫旋窯爐處理，實現無戴奧辛空污、在地發電的循環經濟。徐縣長強調，民間企業與地方政府、秀林鄉公所及社區攜手共融共好，將共同守護地方環境與居民福祉。

「緊急救災避難暨多功能活動中心」完工後，將成為和平村面對天然災害時的重要避難基地，除提供充足、安全的收容空間之外，也將兼具平時社區多功能活動場地之用，提升地方公共服務品質。花蓮縣政府表示，此工程象徵公私協力共同投入防災建設的成果，也展現提升社區韌性決心。