和平大苑竟通報「檢警要查」訊息 太子集團連夜藏豪車過戶

檢警調偵辦太子集團案逮23人扣45億資產發生案外案，專案小組曾發文要求大「和平大苑」配合清查可疑贓車，未料管委會竟私下通報集團成員，讓人連夜將豪車開走甚至設法過戶。

台北地檢署4日指揮警調搜索47處拘提23人，查扣大安區豪宅和平大苑11戶與29輛頂級超跑，查扣資產市值總計高達45億元，檢方連續2日複訊，訊後「天旭公司」負責人王昱棠、人資長辜淑雯、陳志左右手李添的在台特助李守禮、幹部邱子恩4名核心幹部，皆遭裁定羈押禁見，其餘19人則分別以3萬至100萬元不等金額交保。

據了解，專案小組在搜索前10月間已鎖定太子集團名下相關資產，包括和平大苑豪宅及其地下室多輛豪車，因此事前已秘密行文給和平大苑管委會，要求協助配合調查掌握可疑車輛，未料管委會竟告知代表太子集團內負責管理和平大苑11戶豪宅的集團幹部凃又文。

李添得知消息後馬上指示台灣的成員連夜把車移走，9輛車分別開到W Hotel、君悅等五星級飯店暫時停放，後續再安排去汽車美容店與保養廠，企圖躲避警方查扣，期間還把車子設法過戶，甚至連視障者都是被掛名車主；專案小組最後仍將這些車輛陸續找到並查扣，另和平大苑管委會通報太子集團行為，後續將由檢方認定是否涉及相關刑責。

