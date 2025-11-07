和平大苑管委會通知「檢要來」 太子集團連夜藏車君悅、W飯店

記者楊佩琪／台北報導

▲檢警調前往和平大苑查車，出示公文給管委會，沒想到李添等人接到管委會通知，連夜移車藏匿，但還是一一被追回。（圖／資料畫面）

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團案，累計查扣29輛名貴豪車，估計價值超過8億，不過查扣時，和平大苑管委會曾將檢警調發函的公文轉知集團內負責管理11戶據點的凃又文，使得集團董事長陳志的心腹李添要求台灣特助李守禮等人，連夜把車開走，先開到鄰近的WHotel、君悅飯店停放，再換地方藏匿，甚至過戶。管委會是否涉及相關責任，北檢將一併了解。目前仍有2輛待追回。

根據檢警調查扣的不動產及財物，包括11戶和平大苑豪宅、48個停車位，價值約38億1421萬餘元。29輛高級豪車，總價值超過8億5000萬餘元。以及60個銀行帳戶，內存金額共2億3578萬餘元。另還有2輛豪車持續追回中。總計查扣不法資產超過45億餘元。

根據了解，該些資產早在美國官方公佈起訴、制裁陳志及多名集團幹部後，檢警調即鎖定停放在和平大苑地下停車場的多輛豪車，並前往查看。但因和平大苑管委會要求，需出具偵辦所需之公文，因此檢警調專案小組於10月間，提出公文交給管委會，才得以進入停車場確認車輛車籍等資料。

不過因管委會同時也將公文告知凃又文，凃又文立即回報集團，人不在台灣的李添得知消息後，隨即要求李守禮、邱子恩連夜「處理」其中9輛。先是開到鄰近的君悅飯店、WHotel停放，再陸續開往台北市內湖的保養廠等處藏放。另透過仲介，將其中4輛車過戶，1輛保時捷過戶到李添名下，另3輛過戶給車商及視障人士。不過幸好仍一一追回，現還有2輛豪車下落不明，持續追查中。

台北地檢書將凃又文、李守禮、邱子恩、天旭國際科技人資長辜淑雯、台灣太子操盤手王昱棠聲押禁見，台北地方法院裁定凃又文30萬元交保，限制住居，其餘人皆收押禁見。針對凃又文部分，北檢將提抗告。

