和平委員會踢鐵板! 義大利打臉川普「不加入」 白宮急轉推「五國集團」

由美國總統川普主導成立的「加薩和平委員會」近期推進受阻，原定於 19 日召開的首次領導人會議反應冷淡，多個歐洲國家對參與計畫持審慎態度。 圖:翻攝自上觀新聞

[Newtalk新聞] 由美國總統川普主導成立的「加薩和平委員會」近期推進受阻，原定於 19 日召開的首次領導人會議反應冷淡，多個歐洲國家對參與計畫持審慎態度。同時，外界傳出川普正評估另組由美國、中國、俄羅斯、印度與日本構成的新國際合作機制，引發是否意在取代七國集團（G7）的討論。

「加薩和平委員會」於 1 月 22 日在瑞士達沃斯啟動，川普與來自十個國家及地區的代表共同簽署文件，並由川普本人擔任主席。該委員會創始執行委員會共 7人，多數為美方人士，包括國務卿魯比歐、總統特使威特科夫，以及川普女婿庫許納等。

「加薩和平委員會」於 1 月 22 日在瑞士達沃斯啟動，川普與來自十個國家及地區的代表共同簽署文件，並由川普本人擔任主席。 圖：達志影像/美聯社

不過，多個美國盟友已明確表態無意加入，包括法國、挪威、西班牙與紐西蘭。外界原先評估政治立場與川普較為接近的匈牙利與義大利可能參與，但最新發展出現分歧。匈牙利總理歐爾班 7 日表示，將於兩週內赴華盛頓出席相關會議；義大利外交部長塔亞尼則同日表示，因義大利憲法與委員會章程存在衝突，無法參與該機制。

另有消息指出，美國副總統范斯 6 日在米蘭-科爾蒂納冬奧期間與義大利總理梅洛尼會晤時，曾直接詢問義方拒絕加入原因。義大利方面回應，仍將在加薩問題上發揮正面作用，但不會透過該委員會架構參與。

美國副總統范斯 6 日在米蘭-科爾蒂納冬奧期間與義大利總理梅洛尼會晤時，曾直接詢問義方拒絕加入原因。 圖:翻攝自X帳號@USAmbItaly

針對該委員會的設計與定位，中方學者提出質疑。上海外國語大學中東研究所助理研究員文少彪指出，「加薩和平委員會」以重建與促進和平為名成立，但實際成效仍待觀察。他認為，該機制有意繞過聯合國等多邊體系，以較封閉的「俱樂部式」方式處理衝突，並對有意正式加入的國家與地區開出 10 億美元門檻，「將政治解決方案商業化」的做法備受爭議。

在委員會推動受阻之際，市場同時流出川普考慮籌組「五國集團」的新構想，成員包含美國、中國、俄羅斯、印度與日本，並宣稱這五國有能力共同應對全球最緊迫議題。部分觀點認為，此舉可能作為「和平委員會」進展不順下的替代方案，但也有分析指兩者並非互斥安排。

值得注意的是，川普近期對中俄態度的表述引發關注。他一方面指稱中俄對加拿大與格陵蘭構成威脅，另一方面又在「和平委員會」與「五國集團」構想中均希望兩國參與，被外界認為說法存在矛盾。

文少彪分析，川普未必會放棄「和平委員會」另起爐灶，該機制與其外交布局及個人政治目標仍高度相關。在美國國會期中選舉將至背景下，外交成果與國際倡議平台，仍可能成為其對外展示政績的重要工具。

