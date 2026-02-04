和平專案首日 盧秀燕偏鄉發紅包

農曆新春快到了，台中市長盧秀燕今年首次和平專案，先關懷偏鄉治安及基層警務運作，選擇來到和平區天輪里及梨山里，慰勞第一線警務人員，並準備剛出爐的馬年紅包逐一分發提前祝福警消人員新年快樂，盧秀燕表示，非常感謝員警長年在交通不便、氣候嚴峻的環境中始終堅守崗位、守護居民安全。

和平專案首日，盧秀燕市長在警察局長吳敬田、和平分局長賴俊堯的陪同下，分別訪視天輪派出所及梨山分駐所，盧秀燕表示，基層員警是維護治安及交通的第一道防線，無論是在高山僻地或偏鄉聚落，都有賴員警長年堅守崗位、時刻繃緊神經，以守護居民的生命財產安全；盧秀燕現場親切地向員警關懷致意並詢問員警的工作狀況，其中天輪派出所長許哲維分享，偏鄉山區治安相對單純，但上個月14號在台8線執行擴大臨檢勤務時，意外查獲身揹「12條通」的通緝犯，著實讓同仁「久違地」大吃一驚，但也因此叮囑同仁，儘管在偏鄉山區也要時刻作好打擊犯罪的最佳準備。

梨山分駐所代理所長張顯宗則表示，轄內有福壽山農場、梨山賓館等著名景點，因轄區道路條件不佳，分駐所著重交通事故防制，員警也身兼為民服務重責大任，日前台北賞櫻團遊覽車於梨山拋錨、民眾深夜梨山賓館前爆胎等事件，都是由分駐所員警即時協助更換輪胎；此外也積極打擊犯罪，日前查獲失聯泰籍移工隱匿廢棄工寮非法持有槍支及毒品吸食器，並查獲逃逸外籍移工涉嫌機車竊盜等案。