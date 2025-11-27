和平專案首站盧秀燕開箱雪山坑步道

台中市長盧秀燕視察雪山坑步道環山線。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

台中市長盧秀燕推動「和平專案」，二十七日前往和平區視察十月完工的「雪山坑登山步道」，連結打卡熱點「巨人之手」。盧秀燕說，原鄉要達到原始山林化、維養、原民化、行銷等多重目的，才是好的建設。

盧秀燕說，全市約有六十六條步道，市府花很多心思建置和平區登山步道，包括雙崎部落「埋伏坪登山步道」、環山部落「環山獵人登山步道」及桃山部落「雪山坑登山步道」，步道名稱源自當地地名、景觀或歷史。

山區山谷與山谷通行不易，市府推動和平地區吊橋工程，重視後續維修、盡量不打擾山林，保留原鄉風貌、與地景地貌吻合；基礎工程建置則重視觀光行銷及文化發展。

觀旅局長陳美秀表示，此步道甫落成便深受喜愛。遊客說，「走起來輕鬆，風景漂亮，非常喜歡。」樂見有民眾專程從新北市來爬雪山坑步道，順遊新社區花毯節花海。

觀旅局說明，「雪山坑登山步道」全長約二點四公里，位於自然原始林區，沿著雪山坑地區泰雅族傳統狩獵獵徑建置，以減量設計與環境永續為原則，採用木棧道及原木階梯等自然友善設施串聯在地景點，包括打卡熱點「巨人之手」及電影《賽德克‧巴萊》取景地山蘇森林，連接櫸木林與楠樹林等生態景觀，打造具自然教育及觀光休閒價值的特色。