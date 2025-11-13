和平島地質公園再度獲獎 以教育與行動實踐永續精神
記者張上耕／基隆報導
以教育與行動實踐永續精神，打造台灣海洋保育基地，觀光署北觀處轄下的和平島地質公園，今年榮獲海洋委員會首屆「企業海洋永續貢獻獎」肯定，成為地方場域推動海洋永續的旅遊目的地指標。
海洋委員會於台北一０一，舉辦首屆「企業海洋永續貢獻獎」頒獎典禮，公開表揚善盡企業社會責任、積極推動海洋永續的企業，共有十七家企業獲獎，和平島地質公園為基隆北海岸唯一獲選的企業。由蕭美琴副總統頒獎，她表示，獲獎的企業都是落實企業社會責任，推動海洋永續的最佳典範，更有許多中小企業，在資源有限的狀況下，仍堅持投入海洋永續行動，展現企業的責任感與韌性。
和平島地質公園為守護基隆的海洋門戶，擁有珍貴的海蝕地形與多樣的潮間帶生態。園區以「教育為核心、行動為實踐」為永續願景，將環境教育與保育實務緊密結合。近年推動的「潮間帶公民科學家計畫」，邀請在地高中生與居民參與生態監測，建立長期潮間帶生態資料，讓科學研究成為全民參與的行動。
園區與在地國小學童培育「小小解說員」，讓孩童從探索自然開始理解海洋的重要。在生態復育上，和平島地質公園不僅注重園區生態的保育，實施禁止採補的政策，也每年度進行潮間帶與水域的海洋生態調查，目前已在水池紀錄超過四百餘種生物。
和平島地質公園總經理黃偉傑表示，希望讓更多人看見海洋，不只是風景，而是生活的一部分。」未來園區將持續以教育為根、合作為力，與社區、學校及企業攜手推動海洋保育，讓每一個人都能成為改變的一份子，實踐「旅行不只是旅行，而是一件可以從小改變地方的大事」的願景。
其他人也在看
毒雞蛋汙染源找到了！初步排除飼料 疑業者違法用藥
彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋被驗出含有芬普尼農藥殘留，經農業部調查，該場雞蛋及蛋雞羽毛樣品均檢出芬普尼超標，業者涉嫌違反動物用藥管理法等規定，全案已移送檢調。衛福部食藥署強調，該畜牧場不符規定產品「一顆都不能出場」，將持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先。中天新聞網 ・ 1 天前
熊闖日本富山縣民宅！一家四口急躲2樓 獵人開槍射殺
日本熊患持續升溫，富山縣又有一頭熊闖入民宅倉庫，警方獲報後，協同獵人一起圍捕，最後開槍將野熊射殺。另外北海道札幌的住宅區，因為發現大量熊的腳印，當地的圓山公園 緊急封閉兩周。TVBS新聞網 ・ 1 天前
文雅畜牧場「雞蛋、羽毛」又檢出芬普尼 農業部要求重罰 移送檢調
彰化縣文雅畜牧場再採樣送驗雞蛋及雞隻羽毛仍驗出屬於環境用藥的芬普尼，衛福部食藥署10日指示因畜牧場污染源未釐清有疑慮，停止雞蛋產品出貨，並應逐批檢驗雞蛋。彰化縣政府並裁罰養雞場12萬元。不過，農業部今天表示，飼主涉違反《動物用藥品管理法》，農業部已建議彰化縣政府依該法加重裁罰，全案將移由檢調單位深入偵辦，以釐清污染來源與責任。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
雞蛋檢出芬普尼15萬顆流向九縣市 食藥署：四天已回收2萬多顆
市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼超標，約15萬顆問題雞蛋流向九個縣市。食藥署今天表示，自11月8日至今天，四天內已下架回收約2萬多顆雞蛋，回收作業持續進行中，後續將直接銷毀收回的雞蛋；針對芬普尼蛋來源的文雅畜牧場，已全面進行移動管制，並啟動逐批採檢程序。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
15萬顆毒雞蛋追不回 食藥署最新進度「四天僅回收3萬顆」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 15萬顆彰化芬普尼「毒雞蛋」流向9縣市，究竟有多少已經被不知情消息者吃下肚了？食藥署今（12）日公布最新進度數字，從公開發布回收消息以來，「四天僅回收二、三萬顆」，食藥署副署長蔡淑貞表示，縣市仍持續執行回收，不過，雞蛋保鮮期短，每個人處理方式不一，有消費者甚至可能已經直接丟棄，要每顆都回來實務上有難度。食藥署重申，來...匯流新聞網 ・ 1 天前
風電統包爆爭議款 森崴認列虧損120億元! 總經理胡惠森請辭道歉 郭台強暫代總座
國內首家離岸風電統包公司富崴能源爆發重大虧損，母公司森崴能源（6806）今天(11/13)公告，董事會通過總經理異動案，總經理胡惠森以「個人職涯規劃」為由請辭，將於11月30日生效，由董事長郭台強暫代總經理職務。胡惠森今天親自出席重大訊息記者會說明，並向股東鞠躬道歉。太報 ・ 4 小時前
森崴子公司承攬離岸風電工程 第3季認列虧損77億元、總經理道歉請辭
森葳能源今天召開重大訊息說明表示，由於受到子公司富崴承攬離岸風電二期工程影響，第三季帳面虧損77.36億元，森崴總經理胡惠森向投資人鞠躬道歉，並表示已經向董事會請辭獲准，由董事長郭台強暫代總經理職務。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
日本遭遇「史上最慘熊害」！ 警察獲准用步槍殺熊
日本今年各地野熊頻繁出沒在人類生活圈。先前自衛隊協助驅熊，以協住地方後勤為主，不得使用槍枝。而為了加速驅熊進度，日本政府今（13日）起，開放警察使用步槍獵殺熊隻。鏡新聞 ・ 6 小時前
冰島將洋流崩潰列國安威脅 科學家：恐引發現代版冰河時期
冰島政府近日指出，大西洋主要洋流系統「大西洋經向翻轉環流」（AMOC）可能面臨崩潰，並對該國國安與生存構成威脅，已著手擬定最壞情境發生時的應變策略。科學家則警告，若AMOC洋流系統崩潰，可能引發「現代版冰河時期」。公視新聞網 ・ 3 小時前
美國從綠能倒退回石化能源 紐森批川普：蠢上加蠢｜#鏡新聞
聯合國第30次氣候峰會本週在巴西登場。美國聯邦政府這次沒有派代表出席，卻讓地方的加州州長紐森在會議中搶盡風頭。昨天(11/11)紐森出席多項小組討論會議，除了抨擊美國總統川普的氣候政策相當「愚蠢」，更認為中國綠能發展迅速崛起，將成為產業的領導者。同時他還提到台灣，認為台灣即使沒有加入聯合國，仍在氣候領域不斷強化自我發展，是世界科技最進步的「國家」之一。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
七星潭海洋風景特定區榮獲「穆斯林友善環境認證」
花蓮縣政府實踐永續旅遊政策，攜手國際市場開創地方發展新契機，再度獲得國際肯定！經中國回教協會授證（TheChineseMuslimAssociation）花蓮縣七星潭海洋風景特定區取得「穆斯林友善環境認證」，成為東台灣重要旅遊據點中首批通過此項認證的景區之一，展現花蓮縣政府推動多元文化共融及國際友善旅遊的決心與成果。花蓮縣政府觀光處為打造多元友善的旅遊環境，七星潭海洋風景特定區積極改善設施與服務，設置穆斯林專屬禮拜空間（PrayerRoom）資訊指引，並增設標示與友善洗手設施（見圖），讓穆斯林旅客能在花蓮享有安心、便利且友善的旅遊體驗。觀光處長余明勳表示，隨著國際旅遊市場復甦，穆斯林旅客已成為全球旅遊產業重要族群之一。縣府積極推動「穆斯林友善觀光環境建置計畫」，協助花蓮旅 ...台灣新生報 ・ 1 天前
日本不只熊害還有「猴害」觀光名物獼猴 變居民夢魘 民宅遭12隻「洗劫」
日本近日為了「熊害」出動自衛隊，而在長野縣安曇野中部山區的民眾，則得為「猴害」傷腦筋。這些出沒在山林間的日本獼猴深受觀光客喜愛，但對當地人來說卻是夢魘。2011年退休定居當地的英文教授麥可‧強森（Michael Johnson）展示照片與影片，表示家裡遭猴子闖入多達四次，2021年還曾被12隻猴子「洗劫」，吃光雞蛋、麵包、水果，讓他耗費5小時打掃善後。如今他雖隨身攜帶彈弓防衛，但猴子卻聰明地待在射程之外。 官方認可的「追猴大隊」會定期出動驅趕猴群，成員約50人，屬於領薪的兼職公務員，目標是將猴子趕回山區，遠離農田與民宅。 他們讓每個猴群中至少有一隻猴子佩戴GPS項圈，以便精準掌握位置，同時還會搖鈴、吹哨，用登山杖敲打林木，製造聲響驅趕。 根據日本農林水產省資料，2022年野生動物造成的農損達156億日圓，其中鹿、野豬與獼猴造成的損失約占七成。市議會部分成員主張撲殺獼猴，但生態學者警告，這可能使情況更糟，因為一區的猴群被「清空」後，鄰近猴群便會遷入。專家建議，除了驅趕，也應設置電圍籬等防護措施，並恢復人與野生動物間的緩衝區。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
熊奔機場監視器畫面曝！ 日警獲准用「步槍」殺熊
日本岩手縣的花卷機場遭到野熊闖入，停機坪畫面曝光。野熊闖入事件，還造成機場班機一度暫停起降約90分鐘。另外，日本警方今天開始，獲准可以使用步槍，射殺在民宅附近出現的野熊。而因為熊出沒事件頻繁，連美國駐日本大使館，都發出「熊出沒警告」。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
恐被吃下肚了？15萬顆毒雞蛋流竄全台9縣市 4天僅回收3萬顆
彰化縣文雅畜牧場所生產的雞蛋被驗出殺蟲劑「芬普尼（Fipronil）」殘留超標，約15萬顆問題蛋流入9個縣市，其中有12萬顆鋪貨大型通路通知業者下架，其餘3萬顆散蛋亦已啟動緊急下架回收。食藥署今（12）日公布最新回收進度，從公告發布至今4天，全台僅回收約2至3萬顆。太報 ・ 1 天前
台達電前進COP30 串聯自然和氣候行動
【記者柯安聰台北報導】第30屆《聯合國氣候變化綱要公約》締約國大會（COP30）正於巴西貝倫展開，台達電子（2308）已連續第18年參與，並呼應COP30大會主題之一「氣候調適」策畫議題，首度以「AI...自立晚報 ・ 1 天前
綠電三雄臉綠...雲豹挫4%摜破百元關 分析師勸「別介入」：往右下角未止跌
綠能三雄今（12）日股價持續下探，其中過去股價曾飆上330元的龍頭股雲豹能源（6869）更重挫4%跌破百元關，一度下探98.4元，森崴能源、泓德能源也同樣臉綠。運達投顧分析師陳石輝指出，目前綠電相關個股仍往右下角走並未止跌，除非站穩10日線重新轉強，否則建議空手者不要介入。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
德語媒體：歐洲減排 中國賺錢？
《柏林日報》評論稱，為了實現減排目標，德國正在付出去工業化和生活成本飆升的代價，而中國卻利用綠色轉型賺得盆滿缽滿。《商報》評論認為，芯片危機雖然暫告一段落，但對華依賴的問題還遠遠沒有得到解決。德國之聲 ・ 21 小時前
胡釋安認了提供粿粿住處 「透過范姜彥豐得知真相」完全不知婚外情
粿粿、王子邱勝翊婚外情被范姜彥豐抖出，引發大眾譁然。風波延燒半個月，13日又傳出，粿粿與范姜彥豐分居期間，是由胡瓜兒子胡釋安安排住處，因而遭揣測是否早已知道不倫戀。對此，胡釋安稍早發出聲明：「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前