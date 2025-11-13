和平島地質公園再度獲獎 以教育與行動實踐永續精神

和平島地質公園獲海委會首屆「企業海洋永續貢獻獎」肯定。（記者張上耕攝）

記者張上耕／基隆報導

以教育與行動實踐永續精神，打造台灣海洋保育基地，觀光署北觀處轄下的和平島地質公園，今年榮獲海洋委員會首屆「企業海洋永續貢獻獎」肯定，成為地方場域推動海洋永續的旅遊目的地指標。

海洋委員會於台北一０一，舉辦首屆「企業海洋永續貢獻獎」頒獎典禮，公開表揚善盡企業社會責任、積極推動海洋永續的企業，共有十七家企業獲獎，和平島地質公園為基隆北海岸唯一獲選的企業。由蕭美琴副總統頒獎，她表示，獲獎的企業都是落實企業社會責任，推動海洋永續的最佳典範，更有許多中小企業，在資源有限的狀況下，仍堅持投入海洋永續行動，展現企業的責任感與韌性。

廣告 廣告

和平島地質公園為守護基隆的海洋門戶，擁有珍貴的海蝕地形與多樣的潮間帶生態。園區以「教育為核心、行動為實踐」為永續願景，將環境教育與保育實務緊密結合。近年推動的「潮間帶公民科學家計畫」，邀請在地高中生與居民參與生態監測，建立長期潮間帶生態資料，讓科學研究成為全民參與的行動。

園區與在地國小學童培育「小小解說員」，讓孩童從探索自然開始理解海洋的重要。在生態復育上，和平島地質公園不僅注重園區生態的保育，實施禁止採補的政策，也每年度進行潮間帶與水域的海洋生態調查，目前已在水池紀錄超過四百餘種生物。

和平島地質公園總經理黃偉傑表示，希望讓更多人看見海洋，不只是風景，而是生活的一部分。」未來園區將持續以教育為根、合作為力，與社區、學校及企業攜手推動海洋保育，讓每一個人都能成為改變的一份子，實踐「旅行不只是旅行，而是一件可以從小改變地方的大事」的願景。