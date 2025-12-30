和平島地質公園推出「2026 四季旅行票」 航向基隆400年

【記者張嘉誠／綜合報導】

2026年適逢「基隆大航海400年」的重要歷史時刻，和平島地質公園推出《2026 四季旅行票》，以「一年四次、四季入島」為核心概念，邀請旅客走進基隆與世界相遇的起點，展開一段橫跨春、夏、秋、冬的島嶼旅程。原價1,510元的豐富內容，於2026年1月1日至1月18日限時推出早鳥優惠，單人票只要249元，另有雙人同行優惠價400元，來兩次就回本，接下來的每一趟都是賺到。讓更多旅人能以親民價格，深度體驗和平島的自然、人文與海洋魅力。

《四季旅行票》一次打包四次入園、秘境深度環境解說、海洋獨木舟或 SUP 體驗、基隆水路港灣觀光船，還有多家在地店家的專屬優惠。一整年，不管你想走陸地、下海玩水，或只是找個理由回到島上，都有得用。

圖：凡購買《四季旅行票》的旅客，活動期間可免線上搶票，直接現場參與秘境深度環境解說，想來就來！（和平島地質公園提供）

其中最受歡迎的「秘境深度環境解說」，是和平島依季節限定開放阿拉寶灣的人氣行程，每天限量 300 人，平常得先在線上卡位，常常一開放就額滿。凡購買《四季旅行票》的旅客，活動期間可免線上搶票，直接現場參與秘境深度環境解說，不用搶票、不怕額滿，活動期間到現場就能參加，想來就來！

此次《四季旅行票》亦以「航向和平島——啟航400年的島嶼之旅」為主題，回望四百年前，歐洲航海者自海上而來，在台灣北端的和平島登岸，開啟基隆走向世界的第一頁航海篇章；四百年後，一張四季旅行票，將帶領旅客走進小島春、夏、秋、冬的不同風景，從兩千萬年形成的地質景觀，到今日豐富多元的海洋體驗，感受和平島跨越時間的島嶼樣貌。

春天，海岸綠藻鋪滿岩岸，整片海岸變成天然草原，只在春季限量兩個月出現，是網美指定的拍照點，錯過就要等2027年；

夏天，就是要跳下海，海泳、SUP、獨木舟輪流上，玩完上岸沖洗、吃冰、放空；秋天，走進世界級秘境「阿拉寶灣」，只在特定時間開放，時間一過就關閉，接著留在公園看浪漫夕陽；冬天，在北海岸最安全的觀浪點看浪，東北季風把海打成一片白色，這種澎湃等級只在和平島的冬天看得到。

為回饋早鳥旅客，活動特別推出限時優惠方案，自2026年1月1日至1月18日止，單人優惠價249元、雙人同行優惠價400元，並於2026年1月18日起開放現場取票；1月18日後票價回歸299元。商品販售期間為2026年1月1日至9月30日，票券使用期限至2026年12月31日，讓旅程安排更具彈性。

圖：划著 SUP，朝著和平島的外海前進，只有親身下海，才能體會的小島視角。（和平島地質公園提供）

和平島地質公園表示，從四百年前的航海啟程，到今日的四季旅程，和平島始終是一座等待被探索的島嶼。《四季旅行票》是一張門票，可以陪伴大家一整年的島嶼體驗，邀請旅客用一年時間，走進屬於自己的和平島之旅。

