和平島地質公園榮獲企業海洋永續貢獻獎

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處轄下的和平島地質公園，長期深耕海洋教育與環境保育，今年榮獲海洋委員會首屆「企業海洋永續貢獻獎」肯定，成為地方場域推動海洋永續的旅遊目的地指標。

海洋委員會於臺北101舉辦首屆「企業海洋永續貢獻獎」頒獎典禮，公開表揚善盡企業社會責任、積極推動海洋永續的企業，此次共有17家企業獲獎，和平島地質公園為基隆北海岸唯一獲選之企業。（見圖）

和平島地質公園為守護基隆的海洋門戶，擁有珍貴的海蝕地形與多樣的潮間帶生態。園區以「教育為核心、行動為實踐」為永續願景，將環境教育與保育實務緊密結合。近年推動的「潮間帶公民科學家計畫」，邀請在地高中生與居民參與生態監測，建立長期潮間帶生態資料，讓科學研究成為全民參與的行動。

另外，園區與在地國小學童培育「小小解說員」，讓孩童從探索自然開始理解海洋的重要。在生態復育上，和平島地質公園不僅注重園區生態的保育，實施禁止採補的政策，也每年度進行潮間帶與水域的海洋生態調查，目前已在水池紀錄超過400餘種生物。並且定期與財團法人自然保育與環境資訊基金會合作，進行周邊海域珊瑚礁體檢。也與國立臺灣海洋大學、財團法人緯穎永續基金會及金屬工業研究發展中心合作，利用廢蚵殼與石材進行3D列印，打造「珊瑚花園」基座，推動珊瑚環境教育。園區亦分別於2024及2025年通過ISO14064-1園區溫室氣體排放驗證及ISO14067產品服務碳足跡查證，成為台灣首個獲得此兩項認證的國家風景區。