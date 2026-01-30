和平島地質公園2/1起推優惠 基隆市民免費、同行親友半票

記者李佩玲／綜合報導

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處今（30）日宣布，為迎接 「基隆 400」，和平島地質公園將於2月1日起陸續祭出2大優惠，包括能讓市民盡地主之誼的「本人免費、同行親友半票」及「平日銀髮慢旅買1送1」；和平島地質公園也化身在地導遊，推薦民眾最內行的走春動線，把基隆必去的古蹟和網美景點一次打包。

北觀處表示，基隆從1626年開始因為西班牙人來到和平島而走進世界的舞台，成為「臺灣連結世界的起點」，今年正式踏入400週年。為迎接基隆 400到來，自2月1日起，基隆市民只要憑證件並攜伴，本人即享免費入園，同行親友（最多5位）皆可享門票優惠價60元。優惠名額平日無上限，假日連假每日限量100張，歡迎基隆市民請客，帶朋友共享這座國際級地質公園的獨特魅力。另外，還有平日限定的銀髮慢旅買1送1，2月2日起至3月31日期間，65歲以上民眾於平日入園，即享敬老票買1送1優惠。

和平島地質公園也推薦走春動線，旅程首站探訪擁有無敵海景的「白米甕砲台」，漫步在4座巨大的圓形砲座間，遠眺基隆嶼與海天一色的壯闊，感受百年軍事遺址的美；緊接著登上新地標「基隆塔」，在以橋式起重機為意象的高空步道上360度俯瞰壯闊港景；午後轉往正濱漁港，在繽紛彩色屋倒影旁喝杯咖啡轉換心情，最後跨橋抵達「和平島地質公園」，伴隨著兩千萬年奇岩與冬浪拍打的療癒白噪音，為春節假期劃下最完美的句點。

和平島地質公園擁有豐富的自然資源和獨特的地形，吸引許多遊客前來探索。（和平島地質公園提供）

和平島地質公園將於2月起推出基隆市民免費、同行親友半票優惠。（和平島地質公園提供）

和平島地質公園以萬人堆等地形景觀最為著名。（和平島地質公園提供）