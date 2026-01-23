和平島警前進國小校園宣導防詐 反毒 提升學童自我保護能力

%E4%B8%80 46

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】寒假連續假期將至，基隆市警察局第二分局和一路派出所於20日前往和平國小，藉由生動活潑的問答方式將婦幼保護相關法令及反詐騙觀念融入校園，活動現場互動良好，氣氛熱絡，深受學校師生熱烈歡迎。

現場學童有問有答反應熱烈，除針對家庭暴力、性侵害及性騷擾防治、兒童保護及跟蹤騷擾防制等議題進行宣導外，並加強「兒少網路性私密影像」及識詐犯罪與被害進行探討，提醒除了小心陌生人外，對身邊熟識的人及環境也要有警覺心，當遇有不適當侵害行為時，一定要拒絕並求助。

第二分局特別提醒民眾只要有任何疑慮請撥打全年無休的165反詐騙諮詢專線及113保護專線即時提供協助。