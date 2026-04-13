和平島阿拉寶灣解封 推免費解說方案

記者李佩玲／綜合報導

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處昨日宣布，和平島地質公園夏季限定的「營業外時間入園」與「祕境深度環境解說」已開放預約，5月1日至9月30日期間，只要姓名中包含「世、界、祕、境」任一字，即可免費參與祕境深度環境解說。

北觀處表示，曾經封閉的阿拉寶灣是和平島最神祕的區域，民眾透過預約祕境深度環境解說，可踏入平時不對外開放的阿拉寶灣管制區，一起尋找「花豹岩」、「法老岩」等10大守護岩，展開一場與地球千萬年歷史對話的永續之旅。

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5月1日至9月30日期間，在和平島地質公園現場出示身分證購買門票，姓名中包含「世、界、祕、境」任一字（需同字），即可免費參與當天祕境深度環境解說；北觀處提醒，每天祕境的開放時間因受限於自然潮汐變化皆不相同，出發前請先至官網確認當天「祕境深度環境解說」的正確開放時間，以免錯過。

對於熱愛攝影與自然美景的民眾來說，和平島的曙光是一生必看的美景之一。園區特別開放「營業外時間入園」方案，讓旅客在天光未亮之際，踏入靜謐無人的和平島，看著太陽從海平面緩緩升起，同時園區採取少量人數的管制，不僅保護了生態，更確保每一位早起的旅人，都能擁有最高品質、不被打擾的五感體驗。

和平島地質公園夏季限定的「祕境深度環境解說」開放預約。（北觀處提供）