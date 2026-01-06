和平島驚傳凶殺案！疑感情糾紛 男子遭熟人砍傷送醫

林姓男子今天上午在和平島3樓住處，遭人持刀砍傷，屋外地板，仍可見血跡。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市中正區和一路3樓老舊公寓，今天上午發生林姓男子在住處，遭1名男子持疑似西瓜刀砍殺，致腹部、腳等2處刀傷，住處血跡斑斑，嚇壞鄰居急忙報案，警方獲報後，掌握行兇者與林姓男子熟識，初步研判為感情糾紛引發殺機。

基隆市消防局今天上午9時許獲報，中正區和一路一處老舊公寓3樓發生一名林姓住戶遭人持疑似西瓜刀砍殺，致腹部、腳部2處刀傷，現場血跡斑斑；歹徒行兇後，坐上1輛接應車輛離去，警方以車追人中。

據指出，行兇歹徒與林姓男子彼此熟識，今天上午歹徒到林男家中後，與林男發生激烈爭執，隨後就有鄰居發現林男身上滿身是血出外求救，民眾見狀趕緊報案。消防員到場發現林男腹部、腳部有2處刀傷，並非穿刺傷，手部也有撕裂等傷；經送衛生福利部基隆醫院，暫無生命危險。

