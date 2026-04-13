和平島「阿拉寶灣」秘境解封 名字有「世、界、秘、境」任一字直接免費進秘境！

【記者卓羽榛臺北報導】和平島地質公園正式宣告夏季限定的「營業外時間入園」與「秘境深度環境解說」已經開放預約了！為讓更多人了解這片秘境，園區不僅祭出超狂優惠：只要姓名中包含「世、界、秘、境」任一字（需同字），即可免費參與秘境深度環境解說，今年更串聯了基隆超人氣的「水路之旅」，邀請大家從陸地到海洋，以截然不同的全新角度，重新認識這座充滿底蘊的港灣城市！



和平島最神秘的區域一定是曾經封閉的阿拉寶灣。透過預約秘境深度環境解說，踏入平時不對外開放的阿拉寶灣管制區，一起尋找「花豹岩」、「法老岩」等十大守護岩，更深入認識這塊土地，展開一場與地球千萬年歷史對話的永續之旅。



於 5月1日至9月30日 秘境開放期間，在和平島地質公園現場出示身分證購買門票，姓名中包含「世、界、秘、境」任一字（需同字），即可免費參與當天秘境深度環境解說！每天秘境的開放時間因受限於自然潮汐變化皆不相同，出發前請先至官網確認當天「秘境深度環境解說」的正確開放時間，以免錯過開放時間。



對於熱愛攝影與自然美景的民眾來說，和平島的曙光是一生必看的美景之一。園區特別開放「營業外時間入園」方案，讓旅客在天光未亮之際，踏入靜謐無人的和平島。看著太陽從海平面緩緩升起，同時園區採取少量人數的管制，不僅保護了生態，更確保了每一位早起的旅人，都能擁有最高品質、不被打擾的五感體驗。



除了漫步奇岩秘境，今年更推薦各位參加「基隆港水路之旅」，從不一樣的角度看基隆！ 旅客將搭乘觀光客輪，在導覽員的解說下重返十七世紀的基隆，將豐富的歷史文化導入壯麗的自然地景中。透過「從海上看基隆」的獨特水路航程，感受有別於陸上觀光的港都風采。



若擔心手速太慢，搶不到「秘境深度環境解說」的限量名額？ 園區特別為大家準備了「四季旅行票」！擁有四季旅行票不僅能以專屬優惠價格預約水路之旅及其他活動，更重要的是享有秘境深度環境解說的免預約特權，只要一票在手，出發前確認好當日秘境開放時間，即可出發。



不想再擠大眾景點？和平島秘境大門已經為你打開，海上的歷史航路也已經啟航。名額有限的曙光行程與秘境深度環境解說往往一開放便被秒殺，現在就設好鬧鐘預約，或是直接入手四季票，展開這趟海陸雙重享受的基隆深度之旅吧！











