「和平必須靠實力」 賴清德《紐時》專訪：台灣一定會保護好自己國家

總統賴清德接受《紐時》專訪表示，和平必須要靠實力才能夠獲得。（圖／總統府提供）

總統賴清德近日以視訊方式接受《紐約時報》專訪時，被問到中國侵略台灣威脅正在升高，賴回應，中國對台灣的軍演越來越頻繁，強度也越來越強，甚至已經跨出第一島鏈到第二島鏈，已經影響到印太區域；「我們篤信，和平無價，戰爭沒有贏家，我們對和平有理想，但是不能夠有幻想，和平必須要靠實力才能夠獲得」。

賴清德日前以視訊方式接受《紐約時報》（The New York Times）「DealBook Summit」主持人Andrew Ross Sorkin專訪，針對我國國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。「DealBook Summit」是紐約時報年度盛事，旨在促成各界領袖對話及分享對國際局勢之見解及分析，該峰會於美東時間12月3日在紐約舉行。

主持人首先提問，近日公布兆元國防特別預算，是否看到一些指標，或是有什麼新的指標，認為中國侵略台灣的威脅正在升高？賴清德表示，中國對台灣的軍演越來越頻繁，強度也越來越強，甚至已經跨出第一島鏈到第二島鏈，已經影響到印太區域。中國對台灣的統戰滲透也越來越厲害，基於保護國家安全，同時善盡維護台海和平穩定的責任，因此提出國防特別預算。

賴清德指出，「我們篤信，和平無價，戰爭沒有贏家，我們對和平有理想，但是不能夠有幻想，和平必須要靠實力才能夠獲得」，所以政府一方面提高國防預算、強化國防力量，另一方面也減少對中國的依賴，強化自身經濟韌性。2010年台灣對外投資有高達83.8%投資在中國，但是在去年只剩下7%左右。另外，台灣也跟民主陣營站在一起，發揮肩並肩的力量，發揮嚇阻的效果，以備戰來達到避戰，來達到和平的目標。

對於北京可能侵台時間表，賴清德認為，台灣必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這基本的原則，他也利用這個機會，除了向國際社會表達，台灣一定會做好保護自己國家，同時維護區域和平穩定的立場，也非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，台灣非常希望能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。

主持人接著提問，如果中國侵台，美國總統川普有多大的機會會協防台灣？賴清德回應，台美雖然沒有正式邦交關係，但是台灣非常感謝美國國會通過《台灣關係法》，也感謝前美國總統雷根提出對台的6項保證。數十年來，美國政府及國會跨黨派對台灣都提供強而有力的支持，因此台灣與美國的關係的確是堅如磐石。

賴清德說，川普上任之後，對台灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢，台灣非常期待能與美國透過這一次的關稅談判，不僅解決美國所需要的貿易逆差問題，也可以深化台灣與美國的經貿關係，更進一步強化美國與台灣的友盟關係。

對於當前烏克蘭局勢，美國扮演的角色，賴清德提到，台灣和烏克蘭人民站在一起，非常希望這一場不理性、沒有正當性的戰爭能儘快結束，讓烏克蘭人民能脫離痛苦，但是戰爭的結束也希望能尊重烏克蘭的國家尊嚴，還有烏克蘭人民的福祉，同時也能避免後續的戰爭。



