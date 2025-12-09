和平成果灰飛煙滅！川普疾呼泰柬停手 雙方戰意濃、互控對方開火

編譯林浩博／綜合報導

泰國與柬埔寨邊境8日重起戰火，一下子就演變成自7月停火以來最大衝突，釀成至少10人死亡，包括3名泰國士兵與7名柬埔寨平民。眼見自己打造的和平成果灰飛煙滅，9日有消息指出，美國總統川普疾呼雙方停手。但泰柬兩國戰意正濃，衝突沿著邊界全面擴散，泰國指控柬埔寨朝平民炮擊，柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）也放話展開反擊。

泰國軍方炸毀柬軍無人機中心藏身的邊境賭場。（圖／翻攝自X平台 @nanana365media）

川普和平成果全毀

路透9日引述知情美國官員報導，川普呼籲泰、柬兩國「完全遵守」7月所達成的停火。

這位匿名官員告訴路透：「川普總統致力於暴力的長久平息，並期望泰國與柬埔寨雙方政府能完全遵守承諾、終止衝突。」

川普口中的停火，是7月那時他以關稅談判為要脅，迫使兩國經過五天的交火後，同意「立即且無條件條火」。泰、柬雙方隨後又於10月簽署了和平協議，此事還被川普本人誇口是歷史成就。

洪森：忍耐已結束 展開反擊

但時間才不過一個多月，脆弱的和平即瓦解。而眼前這輪衝突，即使川普再出面，恐怕短期內仍難以平息。

泰國朱拉隆功大學的國際關係教授蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）分析，由於兩國各自都有內部問題，因此雙方政府都有持續戰爭的動力與利益，像是柬埔寨須轉移外界對其「電詐中心」的注意力，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）則屬於少數政府，不但脆弱，還因洪災應當失利被抨擊。

柬埔寨軍方聲稱，9日凌晨，自家邊境的班提米安夏省（Banteay Meanchey）又遭泰軍開火，釀成2名平民死亡。柬埔寨資訊部長涅帕達（Neth Pheaktra）也表示，8日柏威夏（Preah Vihear）與奧多棉吉（Ｏddar Meanchey）兩省共有4名平民，死於泰軍砲擊。

柬埔寨的強人前總理洪森，是現任總理洪馬內（Hun Manet）的父親，還是該國實質領導人。他當天對泰國放出狠話，宣告軍隊全面展開反擊，怒嗆：「24小時的忍耐已結束！」

泰國控柬普寨攻擊平民

據柬埔寨媒體《柬中時報》的報導，泰國陸軍的裝甲車8日下午，強行越過兩國邊界，進佔勝利、百占兩座村莊。報導還公布了監視器影像，顯示裝甲車輾過了由輪胎和鐵絲網所構築的防線。

柬埔寨痛斥泰國侵害主權、攻擊平民，但泰方也有話要說。9日泰國軍方發言人怒控，是柬埔寨用火箭瞄準平民區域，反之泰方都只鎖定打擊軍事目標，堅守國際人道法規。

泰軍稱已空襲摧毀了藏身賭場的柬軍無人機指揮中心。

泰國與柬埔寨爆發７月以來最大衝突，引發40萬人從邊境大撤離。（圖／翻攝自X平台 @proemliss）

40萬人大撤離

據BBC報導，戰火已擴及泰國的素林、武里南、沙繳與達叻四個省份，以及柬埔寨的班提米安夏與菩薩兩省。泰國政府已呼籲邊境四省的居民撤離，並關閉600多所學校，疏散人數約40萬人之多，路上逃難車潮不見盡頭。

