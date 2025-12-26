和平或戰爭？海潮智庫論壇聚焦兩岸協商與公投方案

▲王義雄召集專家學者，高雄論壇探討兩岸和平公投推動。

海潮智庫高雄論壇 聚焦兩岸和平公投與協商路徑

【記者 王苡蘋／高雄 報導】正在推動第一階段「兩岸和平公投」連署的海潮智庫，25日上午於高雄仁武區媚力泊飯店舉辦「兩岸和平論壇–兩岸談判，怎麼談？」論壇，由創辦人王義雄律師召集專家學者，共同探討在台灣政局持續軍購、挑釁對岸的情勢下，如何推動和平、公投與協商的實務路徑。

論壇邀請包括哈佛大學法學博士黃維幸、反萊牛與反萊豬醫師蘇偉碩、海潮智庫執行長林深靖、台灣工黨主席晏揚清等12位專家學者進行兩輪熱烈討論。與會共識指出，兩岸在正式談判前需建立協商機制，而協商又須先透過教育與溝通減少誤解、增加理解。

王義雄律師指出，台灣內部分裂嚴重，避免戰爭的關鍵在於形成強大民意，以推動政黨與政治人物回應民眾期望。他提出，透過和平公投促成國是會議、選舉兩岸協商代表及建立常設談判機制，是落實和平的最佳策略。王律師並說明，和平公投將分兩階段進行：2026年地方選舉宣傳理念完成第一階段連署，2027年啟動第二階段大規模連署，並要求2028年總統及立委候選人表態。

黃維幸透過視訊表示，台灣內部溝通困難、政治決策缺乏理性，使得公投促成和平的希望變得有限，但仍需研究大陸熟悉的協商歷史經驗，尋找可行論述以降低衝突風險。蘇偉碩醫師則強調，美國最新《國家安全戰略報告》多次提及台灣，反而增加台海戰爭風險，強調和平解決將是東方文明的重要典範。

林深靖指出，台灣在兩岸協商中缺乏自主方案與籌碼，強調和平不能空談，需要具體方法與路線圖。對於公投效用，海潮智庫辦公室主任吳永毅認為，公投除了促使政黨做抉擇，更是一種教育和溝通手段。劉坤鱧則建議將統一公投與和平公投常態化，每十年舉行一次，以民意作為兩岸政策參考。

▲兩岸談判怎麼談？專家學者齊聚海潮智庫論壇

論壇最後，由鍾喬總結指出，兩岸和平與勞動者權益是王義雄創辦海潮智庫初衷，也希望社會各界共同推動和平歷史任務。出席論壇的還有楊寧蓀、衛芷言、馮國豪、孫健萍、吳煬和、何春玲等學者與專家。（圖╱海潮智庫提供）