和平方式解決爭端 蕭旭岑：主流民意不希望兩岸衝突

國民黨副主席蕭旭岑2日率團前往中國大陸參加兩黨智庫交流論壇，今（4）日在北京與大陸全國政協主席王滬寧會面，他表示，台灣的主流民意不希望兩岸衝突，兩岸應該以和平方式解決爭端。

蕭旭岑出席國共兩黨智庫論壇。(圖/國民黨提供)

蕭旭岑今天在臉書貼文寫道，今天他在北京人民大會堂，與中共中央政治局常委、全國政協王滬寧主席會面，他表達台灣的主流民意是不希望兩岸衝突，兩岸應以和平方式解決爭端。王主席很鄭重告訴他，大陸一直的首要目標是兩岸和平，但台獨是大陸無法接受的紅線。他說，台獨違反台灣人利益，國民黨也堅決反對台獨。

蕭旭岑表達，海峽兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識，這就是大家都熟知的「九二共識」，以及反對「台獨」，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。同時兩岸同胞更有共同的血緣、文化、歷史、情感，「去中國化」在台灣始終無法成功，就是因為中華意識是我們的魂，中華文化是我們的體，中華民族是我們的根。

蕭旭岑(圖左)、王滬寧。(圖/截自蕭旭岑臉書)

蕭旭岑表達，絕大多數台灣民眾希望兩岸維持溝通管道，持續交流交往。尤其是透過適當的溝通平台，解決兩岸在交流中衍生的各項問題，消弭因為交流不夠產生的各種誤解。國民黨責無旁貸，願意擔負起這樣的責任，協助台灣各個產業加強與大陸合作，進一步促成兩岸和諧、交融，互利、雙贏。

蕭旭岑特別強調，台灣有些人一直希望我們訪問大陸時，要刻意強調分歧，好像這樣才能得到尊重，他很不以為然，這也不是多數台灣人的想法。台灣與大陸在過去幾十年的發展中，各自達成許多成就，過去的經驗顯示，只有求同存異，甚至聚同化異，才能夠贏得彼此的尊重，進一步共創雙贏。這是兩岸當前應該追求的目標。

蕭旭岑表示，兩岸雖然各自採取的制度、生活方式及價值經驗不同，但大家都是炎黃子孫，同屬中華民族，大家都是同胞，彼此血緣相依，情感共通，沒有人希望走向兵戎相見。絕大多數台灣民眾已經逐漸了解，所謂「抗中保台」，真相其實是「媚美賣台」，並不符合台灣人民利益，台灣民眾絕對不希望兩岸走向衝突。

蕭旭岑指出，當前世界面臨百年未有的大變局，國際關係更是急遽變化，從俄烏戰爭到中東地區的衝突，許多家園遭到砲火摧殘、親人分離的痛苦，更讓許多台灣民眾感受到，兩岸關係和平穩定格外重要。這顯現在最近台灣多項民調，希望維持兩岸關係，避免發生衝突，不希望看到自己親人上戰場，是絕對的主流民意。

蕭旭岑表示，我們希望兩岸要交流，要合作，更要避免戰爭的風險，用交流取代對抗，用協商取代衝突，兩岸的中國人，要比其他國家更有智慧，在共同的血緣、文化、歷史、情感，以及共同的政治基礎下，讓兩岸透過和平的方式解決爭端，兩岸共同致力振興中華，才能讓彼此有更安全、更美好的未來。

