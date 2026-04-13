和平有力量 區域更安全

國民黨主席鄭麗文4月7日至12日赴大陸參訪，鄭麗文9日在上海市洋山港發表談話指出，「和平是有力量的，只要給和平足夠的時間，一切都有可能。」鄭麗文也引魯迅詩句，喊話：一起走這條和平之路，期盼如果可能的話，她希望帶給所有台灣親朋好友的禮物就是「和平」。其深層意義如下：

一、給和平一些時間。鄭麗文在洋山港參訪時，感性比喻，「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦。」這句話的意思就是，鳥和魚都是和平的象徵，飛彈和軍艦正是破壞和平的武器。這句話，在兩岸關係如此嚴峻複雜的此時提出，意味著，兩岸和平不可能一蹴可幾，也不會唾手可得。它需要時間堆積，也需要時間沉澱，以時間換取和平的契機，時機成熟之後，水到渠成，自然流露。

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二、給和平一些空間。時間是等出來的，空間需要靠創造，也就是在兩岸醞釀和平時間的此時，不是在等待中獲得好機會，而是要創勢造勢，在民共僵持不下的之間，創造屬於國共的「和平鍛鍊」。在這條兩岸民意都支持的「和平鍛鍊」間，用和平路線替代民進黨的抗中路線，使和平路線成為民意所趨、所望，成為化解民共敵對甚至走向戰爭的征途的「和平道路」。

三、給和平一些期待。民共從蔡賴主政時，對峙對抗至今近10年，這是兩岸77年來，最危險的時期，也是武力經費耗費最大的時期。卻是兩岸最不安全的時刻。此時此刻，人民最期待的和平就是免於戰爭之危，而鄭麗文與習近平的和平會晤，正是「和平不戰」的期待。

四、給和平一些準備。給人民「和平不戰」的期待，是個艱鉅的工程，這是兩岸的事，也是美國覬覦的事。兩岸不戰，靠的是和平的理念接近，和平的認知異同不大，對和平的追求有一致的共識，而美國政府和國會議員為了滿足軍火工業的賺錢大夢，對兩岸不戰，台灣無需高額軍購的不滿，不斷給國民黨和立委極大壓力，明暗強逼必須快速通過軍購預算，以滿足他們的需求。

五、給和平一些肯定。美國布朗大學華生國際與公共事務研究所中國倡議主任、華府智庫「國防重點」亞洲事務參與總監萊爾．高德斯坦（Lyle Goldstein）10日表示，鄭麗文此行是「北京今天非常重要的事件」，並直言這並非部分華府鷹派所稱對美國亞洲布局的挫敗，反而是「對美國國家安全極為正面的消息」。高德斯坦指出，只要台海維持和平，美國將更安全，美軍人員面臨的風險也將顯著降低，顯示鄭麗文推動和解的努力，具有超越兩岸層次的區域安全價值。

總之，鄭麗文在四項重大歷史意義指出：國民黨在戰爭與和平、毀滅與繁榮之間，提供給台灣人民選擇和平和繁榮的寶貴機會，這正是和平最有力量的深層意涵。（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員）