即時中心／林耿郁報導

烏克蘭與俄羅斯的和平談判再度掀波。俄方指控烏克蘭深夜派出91架無人機襲擊普丁官邸，但澤倫斯基否認相關指控，反批莫斯科只是在找藉口，破壞停火與和平進程；對此美國總統川普先是「憤怒」，但隨後表示真實性仍待查證。

打個不停！美烏俄三方和平談判持續進行中，但俄方最新指控，烏克蘭於29日夜間出動多達91架長程無人機，襲擊位於俄羅斯西北部諾夫哥羅德州的普丁官邸，但遭俄國防空系統全數攔截，未造成人員傷亡或設施損毀。

綜合外媒報導，俄國外長拉夫羅夫痛批，基輔政權「已墮落至國家恐怖主義」，俄方將重新評估和平談判。

對此，澤倫斯基予以強烈否認，反擊相關說法為「典型俄羅斯謊言」，目的在為持續對烏軍事行動尋找藉口。他呼籲國際社會勿保持沉默，不可容許俄羅斯破壞實現長久和平的努力。

此次爭議發生之際，美、烏剛於佛羅里達州完成一輪高層會談。川普與澤倫斯基討論經修訂的和平方案，烏方指出，美方已提出為期15年的安全保障構想，川普則表示相關安排「已完成約95%」。

然而，領土歸屬與俄軍占領的札波羅熱核電廠去向，仍是雙方爭執關鍵；對於俄羅斯要求全面控制頓巴斯地區的立場，談判也幾無實質進展。

目前俄軍掌控頓內茨克約75%、盧甘斯克近99%土地，莫斯科此前亦已拒絕多項和平方案核心內容。

白宮證實，川普在美烏會談後，已與普丁進行通話。克里姆林宮外交顧問尤里．烏沙科夫轉述，普丁向川普指出，所謂無人機攻擊事件，幾乎緊接在美方認定「談判順利」之後發生。

烏沙科夫稱，川普對此「震驚且憤怒」，並認為此事勢必影響美方未來與澤倫斯基的合作。

川普隨後對媒體表示，他已從普丁口中得知此事，對相關行動感到「非常憤怒」，但在被問及美方是否掌握獨立證據時，卻又回應「仍需釐清」，並坦言也存在「根本沒這次攻擊」的可能性。

原文出處：快新聞／和平無望？俄控烏克蘭「無人機攻普丁官邸」 澤倫斯基：典型俄羅斯謊言

