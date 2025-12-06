和平獎和YMCA：世界盃分組抽籤被川普搶盡風頭

國際足球總會2026年世界盃(FIFA 2026 World Cup)抽籤儀式5日在華盛頓登場，不過，搶盡風頭的是美國總統川普(Donald Trump)，他獲頒和平獎，還隨著Y.M.C.A.的音樂聲擺出了招牌動作。

在華盛頓甘迺迪中心(Kennedy Center)舉行的世界盃48強會內賽分組抽籤儀式，名義上是一場關於足球的活動，但實際上全圍繞在川普身上。

這位美國總統和前實境秀明星從踏上紅毯的那一刻就搶盡風頭。國際足球總會主席英凡提諾(Gianni Infantino)則緊跟在他的身旁，並確保川普從頭到尾都是鎂光燈的焦點。他在川普的2屆任期內都保持著密切的關係。

川普對浮誇之詞並不陌生，但即便如此，當英凡提諾在一段宣布川普獲頒FIFA和平獎(Peace Prize)的影片後，滔滔不絕讚揚他的成就時，也曾一度看來有些無言。

英凡提諾表示，「總統先生，這是您的獎。這是您的和平獎」，他接著說，「還有一枚漂亮的獎章，您想去哪都能佩戴它」。

而川普也隨即把獎章掛在脖子上。「我現在就戴上」。

這是英凡提諾極其高明的奉承，他利用了川普在近2個月前未能獲頒諾貝爾和平獎的失望。英凡提諾因為和多位獨裁領袖的關係密切而招致批評。

人權組織批評這個獎項忽略了川普強硬的移民政策、派遣國民兵到美國多個城市、並且在委內瑞拉附近進行軍事集結。

川普獲獎也遭到加州州長紐松(Gavin Newsom)嘲諷。紐松的辦公室上傳了一張兒童獎牌的照片，上面有個笑臉星星寫著「玩得開心就算贏！參與獎」。

民主黨籍的紐松是2028年可能的總統候選人。

不過，川普並不在意。他原定在儀式進行1小時後離開，但他似乎很自得其樂，於是又待了1個多小時。川普並在「鄉巴佬樂團」(Village People)演唱他的代表歌曲「Y.M.C.A.」時站起身來，跳起了他的招牌舞步。(編輯：陳文蔚)