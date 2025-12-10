和平獎得主下落不明！諾貝爾證實馬查多不出席頒獎典禮 由女兒代領

委內瑞拉反對派領袖馬查多榮獲今年的諾貝爾和平獎，頒獎典禮訂在台灣時間10號晚間8點要在挪威奧斯陸舉行，現在主辦方證實她不會出席頒獎典禮，將由女兒代為領獎。

馬查多下落不明。圖／路透社、CNN（資料畫面）

馬查多今年10月榮獲諾貝爾和平獎，表彰她對抗鐵腕統治的獨裁總統馬杜洛，替委內瑞拉民主而努力，不過她過去十年遭到委國馬杜洛政府禁止出境，已經躲藏超過一年，她曾表示，前往奧斯陸領獎的路途，會很有挑戰。

隨著頒獎典禮的時間越來越近，馬查多的兒女和母親，紛紛現身挪威奧斯陸，準備參加頒獎典禮，唯獨馬查多本人還沒到場。

廣告 廣告

根據路透社最新報導，馬查多仍下落不明，確定不會出席頒獎典禮，諾貝爾研究所所長哈普維肯證實此事，被媒體詢問是否知道馬查多人在哪裡時，他也回應「並不清楚」，並指出這種情況下將由馬查多的女兒代為領獎。

國際中心／劉人豪 編譯 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

諾貝爾和平獎頒獎前夕 得主「委內瑞拉民主領袖」馬查多失聯

曾獲諾貝爾獎！楊振寧離世 享嵩壽103歲

諾貝爾經濟學獎「3得主」揭曉！ 研究「創新驅動經濟成長」獲殊榮