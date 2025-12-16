和平獎得主多舛 翁山蘇姬恐離世 馬查多出逃骨折

緬甸前領袖翁山蘇姬兒子阿里斯。圖／達志影像路透

1991年諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬，在被緬甸軍政府監禁多年後，她的兒子表示就他所知，高齡80歲的母親可能已經去世。這幾年，翁山蘇姬與外界斷聯，他的兒子希望藉著月底緬甸大選，促軍政府放人。而今年諾貝爾和平獎得主，委內瑞拉反對派領袖馬查多，原本在委國境內躲藏，這個月為了親赴挪威領獎，在美國政府幫助下，冒險搭機乘船出逃，但途中搭小船在加勒比海的驚濤駭浪中，度過十多個小時，導致脊椎骨折。

手持緬甸前領導人翁山蘇姬的照片，翁山蘇姬的兒子和支持者，站在緬甸駐日本大使館外抗議，呼籲各國施壓緬甸軍政府，釋放這位1991年諾貝爾和平獎得主，甚至說她可能已經不在人世。

緬甸前領袖翁山蘇姬兒子 阿里斯 (Kim Aris)：「就我所知，她可能已經去世了，這些年軍方曾多次散布謠言，想方設法說她已經去世或中風，或者精神上無行為能力。」

翁山蘇姬的兒子阿里斯在日本受訪表示，80歲的母親健康每況愈下，他已經多年沒有接到她的消息，僅偶爾間接得知母親的心臟、骨頭和牙齦方面有問題。

緬甸前領袖翁山蘇姬兒子 阿里斯：「她已經80歲了，一直有健康方面問題，兩年多來沒有人見過她，她不被允許聯繫她的法律團隊，更不用說家人了。」

緬甸軍政府將在這個月底舉行大選，儘管外界多認為，這是為了讓軍政府統治合法化的騙局，不過翁山蘇姬的兒子從中看到一絲契機。

緬甸前領袖翁山蘇姬兒子 阿里斯：「我想(緬甸軍政府領袖)敏昂萊，對我母親有他的打算，如果他想利用她來安撫民眾，無論是在選舉前後釋放她或改為軟禁，那至少也是個辦法。」

11月底，仰光的監獄外的確看到至少8輛小巴，載著獲釋的政治犯出來。根據緬甸國營電視台，軍政府在大選前夕，實施大規模特赦，赦免了3千多人，並撤銷5500多人的指控。

緬甸反對黨「全國民主聯盟」成員：「我必須繼續奮鬥，為了這場運動，我必須照顧好我的健康，我的身體很好，沒有高血壓或糖尿病，我決心與翁山蘇姬並肩作戰直到我90歲。」

緬甸2021年政變後，翁山蘇姬就以煽動、貪腐和選舉舞弊等罪名，被判處27年刑期，但她否認所有指控。不過她執政期間，遭控對境內穆斯林少數族裔羅興亞人進行種族滅絕，導致國際形象受損；她兒子也擔憂隨著各地衝突不斷，世界已遺忘緬甸。

而今年諾貝爾和平獎得主──委內瑞拉反對派領袖馬查多，上週雖然趕不及親自領獎，但在頒獎典禮隔天，戲劇性的出現在挪威首都奧斯陸，這是她11個月來首次現身。遭委內瑞拉當局發布十年旅遊禁令的馬查多，在委國境內躲了一年多，但最終決定為了力抗馬杜洛政權而上路。

2025諾貝爾和平獎得主 馬查多：「離開是非常危險的，在你被搜捕、迫害和指控時，就像我和其他數千委內瑞拉人一樣，但這絕對是值得的，因為我認為現在是我們歷史上的轉捩點。」

根據美國媒體，馬查多三天的驚險之旅，從她委國首都卡拉卡斯郊區的祕密住所開始，她頭戴假髮變裝，成功過了10個軍事檢查哨，歷時10個小時抵達沿海漁村；隔天清晨，乘坐小型漁船，前往荷屬島嶼古拉索；之後再搭乘從邁阿密來的私人飛機，經美國緬因州的班戈，最終飛抵奧斯陸。

救援承包商 史登：「因為她的長相、她的特徵，也因為整個委內瑞拉情報單位、整個古巴情報單位、部分俄羅斯情報單位都在找她，(再加上諾貝爾獎)都讓這次行動的風險遠遠超過以往，這次的高知名度和棘手程度，都是我們過去行動之最。」

承包這場行動的前美國特種部隊軍人表示，這趟危險旅程濕冷且漫長，但被喻為鐵娘子的馬查多，一次都沒有抱怨過。

2025諾貝爾和平獎得主 馬查多：「我要感謝所有冒生命危險，讓我來到這裡的人，總有一天我會告訴你們，因為我現在當然不想讓他們身處險境。」

馬查多表示委國政府不知道她的藏身處，坦承這次是在美國政府幫助下出逃。不過頂著加勒比海的強風大浪，在海面上航行十多個小時，也讓58歲的馬查多傳出脊椎骨折，可能將暫時留在挪威治療。

