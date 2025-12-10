和平獎得主頒獎前記者會取消 諾貝爾委員會：不知馬查多在哪

面對記者提問，馬查多之子李卡多回應，「我不想發表任何言論，不好意思，我不知道她抵達了嗎，謝謝。」

諾貝爾和平獎得主委內瑞拉反對派領袖馬查多的家人已先一步抵達奧斯陸，9日下午的記者會臨時取消，沒有說為什麼。馬查多從委內瑞拉有爭議的2024年選舉後開始躲藏，至今已超過一年沒有公開露面；雖然她在社群媒體上不時發布影片，但地點保密到家。

遭威脅不得現身領諾貝爾和平獎 委內瑞拉反對派馬查多是誰？

挪威諾貝爾委員會常務秘書哈普威金表示，「她已表示會出席慶祝活動，我不知道她將如何前往，也不知道她何時抵達，但我仍相信她會準時到場參加。」

諾貝爾委員會表示，馬查多曾提過前往挪威這趟路充滿挑戰，不過典禮將照常舉行，若她缺席，將由家屬代為領獎與發表演說。當天在奧斯陸會場外，有示威群眾抗議，這張標語寫著「戰爭販子」。

示威者克里斯特森指出，「她支持美國在委內瑞拉境外針對平民的行動，炸掉船隻。」

在委內瑞拉國內，馬杜羅政府則強調馬查多一旦離境就是逃犯。

委內瑞拉國民議會議長羅德里格斯批評，「可憐的和平，可憐的諾貝爾獎，竟頒給一個呼籲入侵委內瑞拉的人。」

在委內瑞拉街頭，有人認為國家有人得獎應感到光榮，也有人質疑馬查多爭議太多。馬查多是否會在台北時間10日晚間8時頒獎時正式亮相仍是未知數，典禮將有多位拉美領袖及挪威王室出席，但焦點仍落在這位身分敏感、行蹤成謎的和平獎得主身上。