和平獎得主馬查多下落不明 諾貝爾取消頒獎前記者會

路透社報導，諾貝爾和平獎原定於當地10日下午1時、即台灣時間晚間8時，在挪威首都奧斯陸舉辦頒獎典禮，但今（2025）年的和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多至今仍下落不明，因此原定在9日先召開的記者會，也從延遲舉行直接改為取消。

對此，諾貝爾官方回應，不清楚馬查多能否及時趕來參加頒獎典禮，「只知道她想來，也知道她正在來的路上」，將會確保典禮體面舉行，並讓大眾持續關注委內瑞拉局勢，以及民主對和平的重要性。

現年58歲的馬查多在10月10日揭曉成為新科諾貝爾和平獎得主後，曾向諾貝爾協會承諾會親自出席領獎，她的家人也都已抵達奧斯陸。不過馬查多也曾在受訪時稱，「前往奧斯陸的旅程將充滿挑戰。」

馬查多長期在委內瑞拉推動民主運動，並在該國2024年總統大選初選獲得壓倒性支持，卻遭最高法院以貪腐為由禁止參選，最終由現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）第3度勝選，引發反對派質疑選舉不公。

法新社報導指出，馬杜羅政府指控馬查多涉犯陰謀罪、煽動仇恨罪和恐怖主義罪，並宣布對其限制出境10年，馬查多因此自2024年8月躲藏至今。在諾貝爾獎頒獎前夕，馬杜羅政府也發出警告，若馬查多前往挪威領獎，就會將其視為「逃犯」處理。

