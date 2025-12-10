和平獎得主馬查多行蹤不明 諾貝爾獎取消頒獎典禮前記者會

按照慣例和平獎得主都會在頒獎前夕召開記者會，不過現年58歲的馬查多（Maria Corina Machado）已被委內瑞拉馬杜羅政府禁止出境10年，並已躲藏1年多。當局更警告，如果敢出境領獎，就視同逃犯處理。

不過馬查多向諾貝爾協會表示，她會親自領獎，而她的家人都已經抵達奧斯陸。頒獎典禮場外則聚集抗議民眾，指控她是戰爭販子不該得獎，但是拉美多個城市在周末出現力挺她的遊行。

台灣時間今晚8時就要頒獎，馬查多是否會現身，備受矚目。

