和平獎得主馬查多：將儘快返回委內瑞拉

委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)5日在接受福斯新聞(Fox News)訪問時表示，她計劃「儘快」返國，這是自從美國對委內瑞拉發動軍事行動以來，她首次受訪。

馬查多在一個不明地點告訴福斯新聞主持人尚漢尼提(Sean Hannity)，「我計劃儘快返回委內瑞拉」。

這位諾貝爾和平獎(Nobel Peace Prize)得主並表示，她從去年10月起就不曾和美國總統川普(Donald Trump)通話。「的確，我曾在10月10日和川普總統通話，(諾貝爾)和平獎宣布的同一天，(但)在那之後就沒有」。

挪威諾貝爾委員會(Norwegian Nobel Committee)稱馬查多因為對抗獨裁政權而獲獎。

馬查多廣被視為如今已下台的委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)最有力的對手，她在上個月離開委內瑞拉到挪威領取和平獎，在那之後就沒有返國。

這是自從美國3日對委內瑞拉發動空襲並俘虜馬杜洛之後，馬查多第一次受訪。

她對美國的行動表示歡迎，稱這是對「人道、自由和人類尊嚴的一大步」。

委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯(Delcy Rodriguez)5日宣誓就任臨時總統，但華盛頓3日的行動令許多人質疑這個南美洲國家未來的領導權。

馬查多表示，她認為羅德里格斯是「嚴刑拷打、迫害、貪腐與毒品走私的主要策劃者之一」。

川普3日已否定與馬查多合作的想法，表示她要成為領導人會非常困難。「她在國內沒有足夠的支持，也沒有受到尊重」。(編輯：陳士廉)