和平理事會取代聯合國？ 川普：必須讓聯合國繼續運作

美國總統川普(Donald Trump)20日在被問到他的「和平理事會」計劃是否想要取代聯合國時，他表示：「你必須讓聯合國繼續運作」。

世界各國政府對於川普邀請加入川普旨在解決全球衝突的倡議反應謹慎。外交人士表示此舉可能會損害聯合國的工作。

川普在記者會上被問到他是否想讓「和平理事會取代聯合國」，他說：「可能。」

但他說：「聯合國一直沒有發揮多少作用。我是聯合國潛力的大粉絲，但它從未發揮它的潛力。」

川普說：「我認為如果你必須讓聯合國繼續運作，因為其潛力是如此巨大。」

美國白宮16日任命了幾位和平理事會的成員，包含國務卿盧比歐(Marco Rubio)、川普特使魏科夫(Steve Witkoff)、前英國首相布萊爾(Tony Blair)和川普的女婿庫許納(Jared Kushner)。

去年11月通過的一項聯合國安全理事會決議案，授權成立所謂的「和平理事會」，各國將與這個機構合作在加薩建立一支國際穩定部隊。依照川普的計畫，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯(Hamas)去年10月簽署一項脆弱停火協議。

根據川普的加薩計畫，這個理事會將負責監督加薩的臨時治理。川普後來表示，這個理事會將擴大至解決世界各地的衝突。

觀察人士指出，這個理事會可能會破壞聯合國。許多專家與倡議人士也表示，川普監督一個管理外國事務的理事會形同一個殖民體制。同時，布萊爾的參與也遭到批評，因為他在伊拉克戰爭中扮演過的角色，以及英國在中東地區的帝國主義歷史。

依據川普計劃達成的加薩停火協議相當脆弱。自從去年10月停火協議生效以來，據報有460名巴勒斯坦人喪命，其中超過100名兒童。以色列則有3名士兵身亡。