和平紀念日連假疏運 高鐵加開80班次 1/29開賣

二○二六年和平紀念日共有三天連續假期，為因應返鄉與旅遊人潮，台灣高鐵公司規劃自二月二十六日至三月二日辦理為期五天的「和平紀念日疏運」。疏運期間共加開八十班次列車，其中南下三十六班、北上四十四班，合計提供九百零二班次列車服務，以滿足旅客多元乘車需求。

台灣高鐵表示，旅客可自一月二十九日凌晨零時起，透過「T-EX行動購票」App、高鐵合作便利商店、網路訂票系統，或於各車站營業時間前往售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需車票。

為提升服務彈性，高鐵於疏運期間特別規劃四班延後收班列車，包含南下一班、北上三班，最晚可於凌晨零時三十分抵達端點站，便利晚間行程旅客返程。高鐵提醒搭乘延後收班列車旅客，事先留意並妥善安排後續交通接駁，確保行程順暢。

台灣高鐵也呼籲，搭乘對號座旅客可提前完成訂位及取票，到站後即可直接進站搭車；疏運期間各車次均配置二至九節自由座車廂，建議搭乘自由座旅客留意車站旅客資訊顯示系統，並於站內開啟手機藍牙，使用「T-EX行動購票」App購買當日自由座車票，感應QR code即可進站，節省候車時間。