「和平統一」習近平不買單？鄭麗文：中國不會有不切實際的期待

國民黨主席鄭麗表示，現在的中國大陸已非10年前的中國大陸，兩岸應該重新認識，進行強強聯手，相信中國會認為這才是務實的作法(記者塗建榮攝)

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席鄭麗文近日接受網路節目「52新聞聚樂部-2026大車拼」訪問，相關內容今晚播出。對於自己日前受訪時稱兩岸和平統一問題，目前言之過早，主持人當場質疑這樣的說法恐怕中共總書記習近平無法接受，鄭麗文回應說，「不會吧！大家不是活在平行時空」，並強調她相信中國「不會有不切實際的期待」。

鄭麗文表示，她相信中國那邊會清楚知道，兩岸隔絕時間前後超過1個世紀，完全是不同制度與生活方式的兩個社會，破冰、化解歧異需要時間，但她也刻意強調，「我不是藉此要惡意拖延(統一)」。

鄭麗文說，現在的中國大陸已非10年前的中國大陸，兩岸應該重新認識，進行強強聯手，相信中國會認為這才是務實的作法，「不會有不切實際的期待」，因為「欲速則不達」。

至於日前拋出的「兩岸和平框架」訴求，鄭麗文指出，她希望讓兩岸和平可以永續、穩定地存在，兩岸和平不能只有一時，而且國民黨不可能永遠執政，所以應該要有一個穩定、制度化的兩岸和平關係，這也需要國際社會的支持，自己是在做鋪路、搭橋的工作。

鄭麗文強調，民進黨不願意下架「台獨黨綱」，一再的妖魔化中國並製造兩岸仇恨，讓台灣面臨危險，但台灣人民付不起這種代價，國民黨要證明給全世界看，兩岸和平真的沒有這麼困難。

