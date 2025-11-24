和平草案納基輔訴求 澤倫斯基發文感謝川普

美、烏以及歐洲代表週日齊聚瑞士日內瓦舉行會談，美方表示，第一輪會談已取得良好進展，願意調整華府先前提出的「28點和平計畫草案」，納入基輔部分訴求。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）發布長文，對國際社會給予的支持致謝，更點名尤其感謝美國總統川普（Donald Trump）所提供的幫助。

澤倫斯基於社群平台Telegram發文寫到，「烏克蘭感謝美國，感謝每一位美國人，尤其感謝川普總統提供的幫助，從標槍飛彈開始，這些幫助拯救了烏克蘭人的生命。」並對給予幫助的歐洲和G20國家表達感謝，同時表示努力維持這種支持非常重要，「這就是為何我們在和平進程中的每個環節都如此謹慎」，強調所有事情都必須妥善安排，才能真正結束戰爭，並防止戰爭再次發生。

澤倫斯基也重申，該起戰爭是由俄羅斯掀起，並且過程中不斷拒絕停火，「烏克蘭從未想過戰爭，也絕對不會成為和平的絆腳石。」認為首要任務是實現可靠的和平、保障人民安全，以及尊重所有為保衛烏克蘭免受俄國侵略而獻出生命的人們，期待最終能帶來好的結果。

事實上，川普早前才於真實社群（Truth social）發文，批評烏國領導層對美國提供的幫助毫無感激，痛批對方「不知感恩」，隨後澤倫斯基便發出貼文，大力感謝美方給予的支持，如此巧妙的時機點也格外引發關注。

責任編輯／馮康蕙

