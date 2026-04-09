和平要靠實力！嚴德發籲朝野支持國防部版特別條例

國防軍購特別條例持續在立法院卡關，退輔會主委嚴德發今(9)日強調，和平要靠實力，實力則要看國軍的戰力，在兩岸戰力差距持續擴大的情況下，必須迅速的建自我防衛能力。而國防部所提出的特別條例是依建軍需求縝密規畫出來的，呼籲朝野應該共同支持。

立法院外交及國防委員會將於9日下午召開黨團協商，對各版國防軍購特別條例進行討論。對此，曾任國防部長的退輔會主委嚴德發9日上午在立法院強調，和平要靠實力，國人目前共同的心聲就是希望和平，呼籲朝野應共同支持國防部所提出的國防特別條例。

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嚴德發指出，台灣目前最大的威脅就是中共，不論是軍演、機艦繞台或是各種灰色襲擾，都讓民眾心中覺得反感、產生不安，因此要確保和平就是要靠實力，而實力怎麼來，就是要有自我防衛的能力。嚴德發說：『(原音)我們不跟中共做軍備競賽，他們超過我們11倍！但最起碼我們的基本安全要維護，所以呼籲所有朝野能夠支持國防部的軍購預算，因為他們是經過縝密的規劃，一個建軍規劃是從作戰需求開始。』

嚴德發也特別強調時間的重要性，相關條例拖得越久，兩岸間的戰力差距會越拉越大，和平要確保，必須要迅速的建立實力，希望大家都能夠支持國防部所提出的軍購案。