和平要靠實力！嚴德發籲朝野支持國防部版特別條例

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退輔會主委嚴德發在立院外交及國防委員會備詢。 圖：張良ㄧ/攝

[Newtalk新聞] 國防軍購特別條例持續在立法院卡關，退輔會主委嚴德發今（9）日表示，和平必須建立在實力之上，而實力取決於國軍戰力。在兩岸戰力差距持續擴大的情況下，台灣必須加速建立自我防衛能力。他強調，國防部提出的特別條例是依建軍需求縝密規劃，呼籲朝野共同支持。

立法院外交及國防委員會預計於9日下午召開黨團協商，討論各版本國防軍購特別條例。對此，嚴德發上午在立法院受訪時指出，國人普遍期待和平，強調「和平要靠實力」，呼籲朝野支持國防部提出的國防特別條例。

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嚴德發表示，台灣目前面臨的最大威脅來自中共，無論是軍演、機艦繞台或各種灰色地帶襲擾，都讓民眾感到不安。他指出，確保和平的關鍵在於提升實力，而實力來自於自我防衛能力。

嚴德發說，台灣並非要與中共進行軍備競賽，但兩岸軍力差距明顯，「對方已超過我們11倍」，因此至少必須確保基本安全。他強調，國防部的軍購預算是依作戰需求與建軍規劃所制定，具備完整考量。

他強調時間的重要性，指出相關條例若持續延宕，兩岸戰力差距只會進一步擴大。要確保和平，就必須儘速建立實力，呼籲朝野支持國防部提出的軍購案。

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