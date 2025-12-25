和平轄內危險場所暨狹小巷弄搶救演練

花蓮縣消防局第一大隊和平分隊，在和平部落之狹小巷弄進行火災搶救演練。(花蓮縣消防局提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮狹小巷弄眾多，為防範未然，維護轄區民眾公共安全，花蓮縣消防局第一大隊和平分隊，二十五日於轄內統冠超市及和平部落之狹小巷弄進行火災搶救演練。

消防局表示，此次演練由和平分隊由代理主管隊員劉家榮率領隊員陳彥廷及陳錫儒前往轄內統冠超市進行火災搶救演練，到達現場立即指揮車輛停放、佔據水源、建立水源、水霧防護、殘火處理等，並同時將現場狀況回報指揮中心。

和平分隊劉家榮指出，消防人員藉由每次搶救演練更新戰術及知識，除了保護自身安全，也利於災害發生時能夠快速應變，減少民眾的生命和財產損失。

消防局強調，此外針對偏鄉地區的和平部落，演練因炊事不慎而導致火災，起火房屋位於小巷道最深處，由於和平社區住宅較為壅擠，居住人口集中，人命搜救為第一要務，再加上大型消防車輛無法直接進入火場正面，需利用水線延伸方式進行滅火救災任務，為了防範未然，呼籲民眾可以裝設住宅用火災警報器，才能第一時間發現火災，爭取逃生時間。

消防局表示，平時應熟悉轄區狹小巷道處所，進行搶救演練，以強化火場搶救技能及戰術應用，面對火場時臨危不亂，使災害損失降至最低，保障民眾生命財產，也呼籲民眾巷道內勿違規隨意停放車輛，以確保持消防通道順暢。