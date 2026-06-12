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即時中心／徐子為報導



根據外媒掌握到的最新消息，美國與伊朗達成停戰備忘錄，可能將於本月14日（週日）在瑞士日內瓦簽署。美國方面將由副總統范斯出席。





路透社：停戰備忘錄未包含伊朗核武議題

《路透社》報導引述1匿名消息人士說法，目前雙方仍在進行最後修訂，伊朗方堅持協議須納入終結黎巴嫩戰事。目前以色列正持續與伊朗支持的黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）交戰。



該報導指出，目前雙方希望於明（13）天前將文本定稿，後由美國副總統范斯（J.D. Vance）和伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）共同簽署。儘管地點未定，不過最有可能會在瑞士日內瓦。



該報導另引述伊朗高層消息人士說法，透露草案將免除對伊朗石油的制裁、解凍數十億美元資產，並要求對包括黎巴嫩在內的所有戰線全面停火。該名消息人士並未提及伊朗可能作何回應。美國方面沒有立即作出回應。



至於各界矚目的伊朗發展核武議題，則將留待後續會談再討論。華府希望確保伊朗永不發展核武，伊朗則堅稱並無此意圖。



美國總統川普昨表示，由於協議已準備就緒，他因此取消對伊朗發動攻擊。





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原文出處：快新聞／和平降臨中東？外媒爆料：美國伊朗達成停戰備忘錄 「這天」簽署

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