和平降臨中東？外媒爆料：美國伊朗達成停戰備忘錄 「這天」簽署
和平降臨中東？外媒爆料：美國伊朗達成停戰備忘錄 「這天」簽署
即時中心／徐子為報導
根據外媒掌握到的最新消息，美國與伊朗達成停戰備忘錄，可能將於本月14日（週日）在瑞士日內瓦簽署。美國方面將由副總統范斯出席。
路透社：停戰備忘錄未包含伊朗核武議題
《路透社》報導引述1匿名消息人士說法，目前雙方仍在進行最後修訂，伊朗方堅持協議須納入終結黎巴嫩戰事。目前以色列正持續與伊朗支持的黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）交戰。
該報導指出，目前雙方希望於明（13）天前將文本定稿，後由美國副總統范斯（J.D. Vance）和伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）共同簽署。儘管地點未定，不過最有可能會在瑞士日內瓦。
該報導另引述伊朗高層消息人士說法，透露草案將免除對伊朗石油的制裁、解凍數十億美元資產，並要求對包括黎巴嫩在內的所有戰線全面停火。該名消息人士並未提及伊朗可能作何回應。美國方面沒有立即作出回應。
至於各界矚目的伊朗發展核武議題，則將留待後續會談再討論。華府希望確保伊朗永不發展核武，伊朗則堅稱並無此意圖。
美國總統川普昨表示，由於協議已準備就緒，他因此取消對伊朗發動攻擊。
原文出處：快新聞／和平降臨中東？外媒爆料：美國伊朗達成停戰備忘錄 「這天」簽署
更多民視新聞報導
巴拉圭睽違16年、海地相隔52年再闖世界盃 林佳龍邀全民應援友邦
基隆水甘甘？暖暖區碇內段爆「大量泡沫」 市府：停止抽水改用新山水庫供應
台灣驚傳「恐丟掉1邦交國」！外媒踢爆可能建交中國 林佳龍給答案了
其他人也在看
大樂透開獎了！6/12中獎號碼、端午加碼百萬獎出爐 100組100萬元剩51組 大樂透直播、中獎怎麼看、如何領一次看
大樂透端午期間加碼百萬，大樂透今晚第115061期的中獎號碼為16、49、20、34、06、01，特別號03。派彩結果，頭獎槓龜； 貳獎1注中獎，獎金新台幣265萬359元。百萬元的中獎號碼請上台彩官網查詢，本期計51組促銷獎項無人中獎，將於下期加開。大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
快訊／史上最狂IPO！SpaceX今晚10點要來了 定價每股135美元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全球首富馬斯克（ElonMusk）旗下太空探索技術公司SpaceX，在與AI新創xAI完成整併後正式啟動上市計畫，將以每股135美元定價...
欠台糖1.7億！台中地院證實吳乃仁已到案
[NOWNEWS今日新聞]台糖公司前董事長、新潮流大老吳乃仁，因涉入台糖售地案遭法院認定背信罪成立，除刑事部分已定讞外，後續民事求償也持續執行中，由於相關債務累計高達約1.7億元，台北地院3日簽發拘票...
高雄岡山廢棄物工廠大火！陳其邁親赴現場坐鎮…業者重罰500萬勒令停工
高雄岡山區本洲工業區發生重大火警，今日（12日）晚間7時許，本工五路一間廢棄物處理工廠的倉庫區突然爆炸起火，現場堆放重油及大量二手太空袋，起火原因疑似是業者管理不當引發燃燒。稍早前，高雄市長陳其邁已趕赴現場了解災情，環保局經檢測後認定業者違反《空氣污染防制法》第32條規定，除依法裁處最高罰鍰500萬元外，並勒令停工。
史瓦帝尼轉向「中國建交」？外交部急揭真相
[NOWNEWS今日新聞]總統賴清德今年5月出訪非洲友邦史瓦帝尼後，近日傳出史國內部出現是否轉向與中國建交的討論，引發外界關注。對此，外交部今（12）日出面澄清，強調相關言論源自外國學者個人意見，不代...
殷瑋C位合影李多慧！她揶揄：皇上都會滿足
[NOWNEWS今日新聞]台北市長蔣萬安日前赴議會接受質詢時，因台北市研考會主委殷瑋多次主動接話、與民進黨議員何孟樺激烈交鋒，引發外界質疑「到底誰才是市長？」就在殷瑋近期聲量持續升高之際，資深媒體人黃...
白宮放鳥鄭麗文？作家曝「踩紅線」被一刀切
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程，原可望於美東時間10日下午拜會美國白宮國家安全會議（NSC）官員，但後續卻在「未告知原因」的情況下被取消了，引發政壇議論。國民黨中央隨後發布聲明回應...
柯志恩踩4地雷民調崩？他示警：別愚弄選民
[NOWNEWS今日新聞]《新台灣國策智庫》12日公布最新高雄市長選舉民調，結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆以46.2%的支持度，大幅領先國民黨參選人柯志恩28.4%，雙方差距達17.8個百分點，引發政壇...
醫揭李四川蘇巧慧「差異核心」：別迷惑自己
[NOWNEWS今日新聞]2026新北市長選戰倒數5個月，近期多份民調結果出現分歧，綠營內部民調顯示，民進黨參選人蘇巧慧已小幅領先國民黨參選人李四川，甚至有持續擴大趨勢；但《TVBS》最新民調則顯示，...
中職》新人測試會下週一登場！林威助點名「他」印象最深刻
中華職棒季中新人測試會將於下周一15日登場，各球團也正進行選秀前的最後衝刺。談到富邦悍將在測試會上的
大雨狂灌仍難解渴！曾文、烏山頭水庫蓄水率曝光 距脫離乾旱還有很長距離
鋒面通過加上華南水氣影響下，全台降雨不斷，尤其是中南部地區持續降雨，讓許多水庫進帳多，全台水庫進帳4.6億噸，不過南部地區水庫距離解渴還有很長一段距離。根據水利署統計，截至12日下午，曾文與烏山頭水庫蓄水率約25%，其中因這波降雨而增加的蓄水量1.23億噸，相當於增加14.8%，但是距離完全脫離乾旱、二期稻作供水無虞的50%警戒線，仍有很長一段距離。水利署受......
PLG／勇士外線冰凍 領航猿盧峻翔領軍搶勝！總冠軍賽追成2：2平手
尋求衛冕的桃園璞園領航猿12日在客場台北和平館挑戰富邦勇士，盧峻翔攻進15分領軍，終場84：77搶勝，將總冠軍系列賽扳成2：2平手，第5戰將回到桃園巨蛋登場。勇士團隊外線手感冰凍，錯過聽牌。
台股瘋漲！專家驚呼「螞蟻搬大象奇蹟」：散戶買到外資認錯
台股今（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。對此，投資達人「股海老牛」也直言，過去外資把台股當提款機，一倒貨散戶就潰不成軍，如今「散戶買到外資認錯」。
美伊談判又遇攪局者？以色列納坦雅胡突發聲
[NOWNEWS今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）美國時間11日聲稱，與伊朗已非常接近就一份協議草案達成協議，儘管德黑蘭方面強調目前尚未作出「最終決定」，但美伊諒解備忘錄的內容已在伊朗媒...
「8647」是什麼？華府草皮神秘數字驚動警方
[NOWNEWS今日新聞]美國華盛頓特區著名地標國家廣場的二戰紀念碑（WorldWarTwoMemorial）附近的草坪上，11日突然出現一串神秘數字「8647」，這一消息驚動了美國內政部以及警方，立...
樂天女孩曝韓日台畢業文化 禹洙漢自爆最討厭體育課
來自韓國的樂天女孩禹洙漢透露，韓國畢業典禮大多在1月舉行，而她最難忘的是高中畢業典禮。「當時充滿了以成年人身分重新出發的期待與興奮。」她回憶，在學校禮堂接受父母祝福後完成畢業典禮，接著與好友前往餐酒館舉辦派對，一起慶祝正式邁入20歲的人生階段。有趣的是，如今...
科學家解密幼發拉底河起源 兩古河因地震合併而成
孕育人類最早城市與美索不達米亞文明的幼發拉底河，其起源之謎終於被解開。最新研究指出，這條西亞最長河流約在360萬至160萬年前，因土耳其山脈的地殼運動，由兩條古老河流合併而成。
高階玻纖布供不應求！缺貨看至2027年底…「這檔」訂單能見度良好 再砸20億元擴產迎大單
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台玻（1802）12日召開股東會，受惠AI與高效能運算（HPC）需求持續升溫，高階玻纖布市場供不應求。董事長林伯豐表示，公司今...
綠營民調領先就照單全收？柯競辦嗆賴瑞隆：同樣邏輯，新台灣國策智庫算不算「自產自銷」？
高雄市長選戰未演先熱，繼TVBS日前公布民調後，新台灣國策智庫今（12）日再發布最新高雄市長民調，顯示民進黨提名人賴瑞隆以46.2％支持度領先國民黨提名人柯志恩的28.4％。對此，柯志恩競選辦公室表示，尊重各項民調結果，也會將民意作為重要參考依據，但若民調淪為特定政治陣營「有利就相信、不利就否定」的操作工具，社會大眾有權提出質疑與檢驗。執行長陳致中早在今年5......
大谷第13轟出爐 7局膝傷退場
本報綜合外電報導 道奇二刀流球星大谷翔平昨天在與海盜3連戰最後一役，第3局打出本季第…