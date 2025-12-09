和平電廠推MW級海洋溫差發電 環評初審補正再審

為了達成2050淨零排放目標，和平電廠擬在電廠空地設置規畫首個MW級的海洋溫差發電，今日進行第2次環評初審，環委建議補正再審。（本報資料照片）

為了達成2050淨零排放目標，和平電廠擬在電廠空地設置規畫首個MW級的海洋溫差發電，今日進行第2次環評初審，環委建議補正再審，應強化電廠排水對周遭海洋影響、管線遭遇天然災害應變規畫、檢視液氨洩漏應變規畫合理性等。

環境部今日舉辦「花蓮和平海洋溫差發電計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。

和平電力公司表示，預計在花蓮和平電廠北側空地開發總裝置容量6.4MW海洋溫差發電機組，面積約4公頃，並有全長約3公里的專用輸電電纜自海洋溫差發電廠連結至台電受電設備。

廣告 廣告

和平電力公司說明，主機系統以液氨為工作流體，液氨在蒸發器中吸收溫海水提供的熱量，轉換成氨氣，並推動渦輪機，進而帶動發電機發電。工作完畢的氨氣進入冷凝器，由冷海水吸收其殘餘熱量，並使其由氣態變為液態，便於輸送泵將液態氨送入蒸發器，開始另㇐輪發電循環。

環委表示，應檢核電廠排水對鄰近海洋環境影響評估結果合理性，研提具體影響減輕措施，並說明管線鋪設遭遇天然災害的應變規畫，以及檢核液氨洩漏應變規畫合理性。此外，建議充分與在地居民溝通，並具體呈現溝通成果。

經閉門討論，環委建議補正再審。

更多中時新聞網報導

火砲射擊 波及彰化3民宅

迎2026年 投資股優於債

廚餘禁令拍板 黑豬農怒被去化