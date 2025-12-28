和平靠實力獲得 賴總統：台灣要提高「豪豬」力道

賴清德總統在今天(28日)晚間播出的電視專訪表示，台灣要持續增加防護力量，提高台灣的「豪豬」力道。他並強調，身為總統兼三軍統帥，最大的使命，就是維護國家安全與區域和平穩定，不讓戰爭發生，同時，和平要靠實力才能獲得。

賴清德總統接受三立新聞「話時代人物」節目專訪28日播出。對於美國有智庫提到台灣應採取「豪豬戰略」，讓中國「吞不下去」，賴總統表示，中國併吞台灣必須跨越台灣海峽，中國國家主席習近平曾在內部會議要求於2027年前完成侵台準備，若這句話屬實，代表中國現在實力還不夠；但台灣不以此自滿，要持續增加防護力量、提高台灣的「豪豬」力道。

廣告 廣告

針對賴總統曾強調，任何有關戰敗投降訊息都是假的，賴總統重申，台灣一定會堅持到底，絕不會投降，有此背水一戰的決心，才能阻止中國輕舉妄動。他並提到，他在全社會防衛韌性論壇提到這段話，目的是讓國人知道，中國可能會在戰爭期間，散布假訊息來瓦解民心士氣；因此，台灣全民安全指引中也提到，在中國侵犯過程中，若有任何投降消息，絕對是假消息。

賴總統指出，他擔心有些人故意藉機散布恐慌消息、或指是否要發生戰爭等，所以要再次強調，身為總統兼三軍統帥，最大的使命，就是維護國家安全與區域和平穩定，不讓戰爭發生。賴總統：『(原音)但和平一定要靠實力才能夠獲得，不可能靠一紙協議，也不可能靠侵略者的善意就有辦法得到，這個我們必須要清楚了解，即便台灣要跟中國進行任何交流合作，甚至在野黨想進行和談，但是也必須要用實力來當後盾，沒有實力做為後盾的所謂和談，到最後，歷史上都告訴我們，就是淪為投降而已。』

為強化國防戰力，賴總統強調，政府分8年編列規模新台幣1.25兆的國防特別預算，要打造「台灣之盾」與人工智慧化的攻防體系，以及扶植國防自主工業。他說明「台灣之盾」的目標就是落實分層防禦、高度感知及有效攔截，並串連美製、國造武器裝備，透過完整的人工智慧感知侵略訊息，藉此保護國家關鍵基礎設施、確保民眾生命財產安全。