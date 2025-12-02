俄烏戰爭突顯無人機在戰埸上關鍵角色，我國已將操控無人機列為後備軍人主要召訓項目之一，總統賴清德昨日上午在宜蘭視察後備軍人教育召集團隊，視察項目包括無人機攔阻與操控，圖示教育召集成員操控無人機低空掠過地面情形。

總統賴清德昨（二）日上午在宜蘭視察後備軍人教育召集團隊，強調後備軍人的戰力是國家整體主要戰力之一，並說明今後教育召集必須加強無人機操作與城市巷戰訓練，以符合現代戰爭需求，以保家衛國。

總統表示，此次後備軍人教育召集是第一次以無人機與城市巷戰為訓練主軸的團隊，也是以後教召改革的開始，今後將列入教召必修項目。更期待讓全國同胞有所瞭解」以達到全民國防的重要目的。

總統指出，後備部隊是國家整體防衛的力量，全國同胞要瞭解維護世界和平、穩定區域發展，是我國建軍的目標之一，但是我們對和平要有理想，不能夠有幻想。和平無價、戰爭沒有贏家，我們必須要靠實力才能夠得到真正的和平。總統說和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得，也不可能屈從侵略者的主張就有辦法得到和平。即便是要去進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家整體利益。如果沒有足夠的力量做後盾的話，所謂和解最終都淪為投降而已。

總統說，國家建軍之目的，一在保家衛國，二在保護人民，三在維護世界和平。國軍官兵固然是第一線的主戰部隊，但是後備部隊是國家整體防衛力量的基石，如果我們能夠有效組織可恃的後備部隊，將讓國軍戰力進一步地提升。

因此，我要代表全體國人感謝各位召員戰士、所有後備旅的國軍官士兵以及教官團隊。各位不辭辛勞，在短短的時間內重新訓練、重複學習所學戰技，有助於強化臺灣的後備戰力，進一步保護國家安全。這次教育召集秉持著國軍「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，有以下幾個重點：

第一，我們將無人機的操作與應用納入後備部隊的訓練，這項變革是國軍後備訓練新的里程碑。當各位召員戰士能夠熟練地操作無人機之後，回去仍然可以向交通部民航局申請證照。我相信對未來整個工作生涯，或者是國軍的需要，一定有莫大的幫助。

第二，我們特別將城鎮作戰所需要的各項戰技也列入後備教育召集的訓練當中。我們讓各位召員戰士，在你的戰術位置報到，不是到軍營報到之後再拉出來到戰術位置。而且這一次的召員戰士有七十%是我們宜蘭的子弟，對在地非常嫻熟。另外，我們也訓練了各種城鎮作戰所需要的戰術訓練，包括阻絕設置訓練、小部隊戰鬥的訓練以及戰傷訓練等等，無非是想要讓每一位召員戰士都能夠具備每一樣戰術所需求的戰技。

第三，這一次的教召，我們將關鍵的戰術思維引進並落實。例如教官團隊中加入了曾經赴美接受訓練的人員，他們帶回了寶貴的戰術思維與知識，讓各位能夠迅速掌握整合無人機到部隊，並實施演練的能力，來提升整體戰力。

為了要因應中國持續擴大對臺灣併吞的野心，也為了要妥善因應中國的灰色地帶侵擾，我們要避免中國以訓轉演、以演轉戰。所以在上週，我特別召開國安高層會議，並宣布透過兩大「守護民主臺灣國家安全行動方案」，做了一些法治、行政作為。我們特別提出了每一年一千五百六十億，為期八年、總經費一兆兩千五百億的國防特別預算。各位召員戰士透過教召訓練，來提升後備戰力，正是建立穩固防禦體系以及確保國家安全的關鍵基礎，也正是透過實力達到真和平的重要戰力。再過三天，各位就要準備解召了，我想這次教召訓練的成功，展現了大家的學習精神，更代表有獲得精實的訓練。除了感謝大家，也祝福各位官士兵及召員戰士身體健康，回去社會之後工作平安順利，讓我們共同守護國家、保護人民，一起繼續打拚。

總統隨後頒發加菜金，慰勉團隊成員。